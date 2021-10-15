Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211015/kirkorov-1754783105.html
"Голый король": Крутой показал Киркорова без одежды
"Голый король": Крутой показал Киркорова без одежды - РИА Новости, 15.10.2021
"Голый король": Крутой показал Киркорова без одежды
Игорь Крутой в Instagram показал закулисье съемок концерта, посвященного 100-летию Арно Бабаджаняна. В кадр попал Филипп Киркоров без одежды, однако композитор... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T18:14
2021-10-15T18:14
шоубиз
игорь крутой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750733884_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_5cb5e3cb30ab9688982258afedd7c487.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Игорь Крутой в Instagram показал закулисье съемок концерта, посвященного 100-летию Арно Бабаджаняна. В кадр попал Филипп Киркоров без одежды, однако композитор не побоялся поделиться видео с подписчиками.Подписчики оценили видео и сам концерт, попросив выкладывать подобные бэкстейджи как можно чаще.Ранее композитор рассказал о самочувствии Александра Серова и Валерия Леонтьева, которые лечатся в больнице от коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211006/maneskin-1753290350.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750733884_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d33264cd3b765024ab2112db5713a85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь крутой
18:14 15.10.2021
 
"Голый король": Крутой показал Киркорова без одежды

Игорь Крутой показал Филиппа Киркорова без одежды в гримерке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Игорь Крутой в Instagram показал закулисье съемок концерта, посвященного 100-летию Арно Бабаджаняна. В кадр попал Филипп Киркоров без одежды, однако композитор не побоялся поделиться видео с подписчиками.

"Филя, наверное, будет на меня наезжать, но я переживу – ради вас готов на эти жертвы… А залу огромное спасибо – прямо искупали в овациях Бабаджаняновский "Ноктюрн"…", – написал Крутой.

© @igorkrutoy65/InstagramКадр видео из Instagram Игоря Крутого
Кадр видео из Instagram Игоря Крутого
© @igorkrutoy65/Instagram
Подписчики оценили видео и сам концерт, попросив выкладывать подобные бэкстейджи как можно чаще.

"Игорь Яковлевич, у Вас самые классные бэкстейджи!" – отметила певица Зара.

Ранее композитор рассказал о самочувствии Александра Серова и Валерия Леонтьева, которые лечатся в больнице от коронавирусной инфекции.
Участники группы Maneskin - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 10:58Шоубиз
Снова эпатаж: группа Måneskin разделась на камеру
 
ШоубизИгорь Крутой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
00:33ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море
Лента новостейМолния