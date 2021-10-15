https://ria.ru/20211015/kirkorov-1754783105.html

"Голый король": Крутой показал Киркорова без одежды

"Голый король": Крутой показал Киркорова без одежды - РИА Новости, 15.10.2021

"Голый король": Крутой показал Киркорова без одежды

Игорь Крутой в Instagram показал закулисье съемок концерта, посвященного 100-летию Арно Бабаджаняна. В кадр попал Филипп Киркоров без одежды, однако композитор... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T18:14

2021-10-15T18:14

2021-10-15T18:14

шоубиз

игорь крутой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750733884_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_5cb5e3cb30ab9688982258afedd7c487.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Игорь Крутой в Instagram показал закулисье съемок концерта, посвященного 100-летию Арно Бабаджаняна. В кадр попал Филипп Киркоров без одежды, однако композитор не побоялся поделиться видео с подписчиками.Подписчики оценили видео и сам концерт, попросив выкладывать подобные бэкстейджи как можно чаще.Ранее композитор рассказал о самочувствии Александра Серова и Валерия Леонтьева, которые лечатся в больнице от коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20211006/maneskin-1753290350.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь крутой