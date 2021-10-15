https://ria.ru/20211015/kirkorov-1754783105.html
"Голый король": Крутой показал Киркорова без одежды
"Голый король": Крутой показал Киркорова без одежды - РИА Новости, 15.10.2021
"Голый король": Крутой показал Киркорова без одежды
Игорь Крутой в Instagram показал закулисье съемок концерта, посвященного 100-летию Арно Бабаджаняна. В кадр попал Филипп Киркоров без одежды, однако композитор... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T18:14
2021-10-15T18:14
2021-10-15T18:14
шоубиз
игорь крутой
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Игорь Крутой в Instagram показал закулисье съемок концерта, посвященного 100-летию Арно Бабаджаняна. В кадр попал Филипп Киркоров без одежды, однако композитор не побоялся поделиться видео с подписчиками.Подписчики оценили видео и сам концерт, попросив выкладывать подобные бэкстейджи как можно чаще.Ранее композитор рассказал о самочувствии Александра Серова и Валерия Леонтьева, которые лечатся в больнице от коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211006/maneskin-1753290350.html
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игорь крутой
"Голый король": Крутой показал Киркорова без одежды
Игорь Крутой показал Филиппа Киркорова без одежды в гримерке