https://ria.ru/20211015/kiberugrozy-1754820576.html
Белый дом назвал обмен информацией о киберугрозах с Россией откровенным
Белый дом назвал обмен информацией о киберугрозах с Россией откровенным - РИА Новости, 15.10.2021
Белый дом назвал обмен информацией о киберугрозах с Россией откровенным
Белый дом в ответ на вопрос о том, почему Россию не позвали для многосторонних контактов по теме киберпреступности, заявил, что обмен информацией с РФ... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T21:37
2021-10-15T21:37
2021-10-15T21:37
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Белый дом в ответ на вопрос о том, почему Россию не позвали для многосторонних контактов по теме киберпреступности, заявил, что обмен информацией с РФ откровенный и прямой.Накануне страны-участницы организованной США виртуальной встречи по вопросам кибервымогательства распространили заявление, согласно которому они договорились совместно убеждать государства не укрывать преступников, оперирующих в цифровой сфере. Участники встречи рассказали о планах расширять возможности властных и финансовых структур для регулирования, надзора и принятия мер против использования преступниками виртуальных финансовых активов."США ведут откровенное и прямое обсуждение и обмен информацией с Россией... Мы были сосредоточены на объединении более широкой коалиции для выявления пробелов в нашем сотрудничестве", - заявила замсоветника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер в ходе телефонного брифинга на вопрос о том, почему Россию не пригласили участвовать в прошедшей многосторонней встрече.По ее словам, подход США заключается в том, что для победы над сетью кибервымогателей нужна сеть из стран, борющихся с преступниками. Штаты сосредоточились на тех государствах, кто лидирует в областях обмена виртуальными валютами и других смежных сферах, сказала Нюбергер. "Сначала нужно обозначить усилия, а потом добавить к ним другие страны. Это не последняя встреча по данной теме", - сказала она.
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в мире, сша, россия
Белый дом назвал обмен информацией о киберугрозах с Россией откровенным
Белый дом назвал обмен информацией с Россией о киберугрозах прямым и откровенным
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости.
Белый дом в ответ на вопрос о том, почему Россию
не позвали для многосторонних контактов по теме киберпреступности, заявил, что обмен информацией с РФ откровенный и прямой.
Накануне страны-участницы организованной США
виртуальной встречи по вопросам кибервымогательства распространили заявление, согласно которому они договорились совместно убеждать государства не укрывать преступников, оперирующих в цифровой сфере. Участники встречи рассказали о планах расширять возможности властных и финансовых структур для регулирования, надзора и принятия мер против использования преступниками виртуальных финансовых активов.
"США ведут откровенное и прямое обсуждение и обмен информацией с Россией... Мы были сосредоточены на объединении более широкой коалиции для выявления пробелов в нашем сотрудничестве", - заявила замсоветника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер в ходе телефонного брифинга на вопрос о том, почему Россию не пригласили участвовать в прошедшей многосторонней встрече.
По ее словам, подход США заключается в том, что для победы над сетью кибервымогателей нужна сеть из стран, борющихся с преступниками. Штаты сосредоточились на тех государствах, кто лидирует в областях обмена виртуальными валютами и других смежных сферах, сказала Нюбергер. "Сначала нужно обозначить усилия, а потом добавить к ним другие страны. Это не последняя встреча по данной теме", - сказала она.