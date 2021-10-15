https://ria.ru/20211015/khachaturyan-1754776857.html

Звездный продюсер рассказала о конфликте Аллегровой и Николаева

Звездный продюсер рассказала о конфликте Аллегровой и Николаева - РИА Новости, 15.10.2021

Звездный продюсер рассказала о конфликте Аллегровой и Николаева

Звездный продюсер Анжела Хачатурьян в интервью "Караван историй. Коллекция" рассказала о конфликте Ирины Аллегровой и Игоря Николаева. Из-за решения артистки... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T18:43

2021-10-15T18:43

2021-10-15T18:43

шоубиз

игорь николаев

ирина аллегрова

алла пугачева

знаменитости

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754779903_124:116:2836:1642_1920x0_80_0_0_b6bc03c7edbb17f4f1639d2ef99398cb.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Звездный продюсер Анжела Хачатурьян в интервью "Караван историй. Коллекция" рассказала о конфликте Ирины Аллегровой и Игоря Николаева. Из-за решения артистки исполнять песню "Транзитный пассажир" звезды перестали сотрудничать.Аллегрова спросила разрешения у композитора на исполнение песни, но затем, несмотря на отказ, все же стала петь хит. Николаев этого не простил, а специально созданный для Ирины материал "Озеро надежды" отдал Алле Пугачевой.По словам Хачатурьян, именно Николаев сделал из Ирины звезду.Ранее Николаев рассказал о работе с Королевой и постоянных аншлагах.

https://ria.ru/20210921/uspenskaya-1751156535.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь николаев, ирина аллегрова, алла пугачева, знаменитости, музыка