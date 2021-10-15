Звездный продюсер рассказала о конфликте Аллегровой и Николаева
Звездный продюсер Хачатурьян рассказала о конфликте Аллегровой и Николаева из-за песни
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Звездный продюсер Анжела Хачатурьян в интервью "Караван историй. Коллекция" рассказала о конфликте Ирины Аллегровой и Игоря Николаева. Из-за решения артистки исполнять песню "Транзитный пассажир" звезды перестали сотрудничать.
"Однажды Ира Аллегрова показала мне стопроцентный хит – песню "Транзитный пассажир" Ларисы Рубальской и Виктора Чайки. Говорю ей: "Пой обязательно! Давай снимать клип!"
Она ответила: "Не могу без согласия Николаева. Иначе он перестанет для меня писать", – рассказала продюсер.
Аллегрова спросила разрешения у композитора на исполнение песни, но затем, несмотря на отказ, все же стала петь хит. Николаев этого не простил, а специально созданный для Ирины материал "Озеро надежды" отдал Алле Пугачевой.
По словам Хачатурьян, именно Николаев сделал из Ирины звезду.
"Аллегрова стала всенародным кумиром благодаря Николаеву. В Сочи на нашем концерте публика выкрикивала из зала названия песен Николаева, требовала от нее петь на бис "Игрушку", "Мой ласковый нежный зверь"…", – заключила Анжела.
Ранее Николаев рассказал о работе с Королевой и постоянных аншлагах.