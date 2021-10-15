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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211015/khachaturyan-1754776857.html
Звездный продюсер рассказала о конфликте Аллегровой и Николаева
Звездный продюсер рассказала о конфликте Аллегровой и Николаева - РИА Новости, 15.10.2021
Звездный продюсер рассказала о конфликте Аллегровой и Николаева
Звездный продюсер Анжела Хачатурьян в интервью "Караван историй. Коллекция" рассказала о конфликте Ирины Аллегровой и Игоря Николаева. Из-за решения артистки... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T18:43
2021-10-15T18:43
шоубиз
игорь николаев
ирина аллегрова
алла пугачева
знаменитости
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Звездный продюсер Анжела Хачатурьян в интервью "Караван историй. Коллекция" рассказала о конфликте Ирины Аллегровой и Игоря Николаева. Из-за решения артистки исполнять песню "Транзитный пассажир" звезды перестали сотрудничать.Аллегрова спросила разрешения у композитора на исполнение песни, но затем, несмотря на отказ, все же стала петь хит. Николаев этого не простил, а специально созданный для Ирины материал "Озеро надежды" отдал Алле Пугачевой.По словам Хачатурьян, именно Николаев сделал из Ирины звезду.Ранее Николаев рассказал о работе с Королевой и постоянных аншлагах.
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игорь николаев, ирина аллегрова, алла пугачева, знаменитости, музыка
18:43 15.10.2021
 
Звездный продюсер рассказала о конфликте Аллегровой и Николаева

Звездный продюсер Хачатурьян рассказала о конфликте Аллегровой и Николаева из-за песни

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИгорь Николаев / Ирина Аллегрова
Игорь Николаев / Ирина Аллегрова - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Звездный продюсер Анжела Хачатурьян в интервью "Караван историй. Коллекция" рассказала о конфликте Ирины Аллегровой и Игоря Николаева. Из-за решения артистки исполнять песню "Транзитный пассажир" звезды перестали сотрудничать.

"Однажды Ира Аллегрова показала мне стопроцентный хит – песню "Транзитный пассажир" Ларисы Рубальской и Виктора Чайки. Говорю ей: "Пой обязательно! Давай снимать клип!"

Она ответила: "Не могу без согласия Николаева. Иначе он перестанет для меня писать", – рассказала продюсер.

Аллегрова спросила разрешения у композитора на исполнение песни, но затем, несмотря на отказ, все же стала петь хит. Николаев этого не простил, а специально созданный для Ирины материал "Озеро надежды" отдал Алле Пугачевой.
По словам Хачатурьян, именно Николаев сделал из Ирины звезду.

"Аллегрова стала всенародным кумиром благодаря Николаеву. В Сочи на нашем концерте публика выкрикивала из зала названия песен Николаева, требовала от нее петь на бис "Игрушку", "Мой ласковый нежный зверь"…", – заключила Анжела.

Ранее Николаев рассказал о работе с Королевой и постоянных аншлагах.
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