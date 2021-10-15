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В Казани несколько детей попали в больницу с кишечной инфекцией
В Казани несколько детей попали в больницу с кишечной инфекцией - РИА Новости, 15.10.2021
В Казани несколько детей попали в больницу с кишечной инфекцией
Несколько детей казанского детсада №16 попали в больницу с кишечной инфекцией, их состояние удовлетворительное, проводится проверка, сообщили в мэрии Казани и... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:23
2021-10-15T12:23
происшествия
казань
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Несколько детей казанского детсада №16 попали в больницу с кишечной инфекцией, их состояние удовлетворительное, проводится проверка, сообщили в мэрии Казани и управлении Роспотребнадзора по Татарстану."За последние двое суток родители детского сада №16 Казани обратились с детьми в организации здравоохранения – один ребенок 13 октября, четверо детей – 14 октября, шестеро детей – 15 октября. Все дети из одной группы. Двое детей находятся в больнице с диагнозом "острая кишечная инфекция", - сообщает официальный Telegram-канал мэрии Казани.Отмечается, что поскольку за медицинской помощью родители обращались в разные дни, диагноз поставлен еще не всем детям. По информации мэрии, в групповом помещении уже проведена генеральная уборка с дезинфекцией стен, полов, мебели, игрушек. Произведена замена мягкого инвентаря."Специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану получили три экстренных извещения по случаям острой кишечной инфекции у детей детского сада. На сегодня специалисты оперативно все выехали вместе со специалистами, которые будут поводить лабораторное обследование данного детского сада", - сообщила журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.Как уточнила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, в настоящее время состояние детей удовлетворительное, стабильное с улучшением.
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происшествия, казань, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
12:23 15.10.2021
 
В Казани несколько детей попали в больницу с кишечной инфекцией

Несколько детей казанского детсада №16 попали в больницу с кишечной инфекцией

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Несколько детей казанского детсада №16 попали в больницу с кишечной инфекцией, их состояние удовлетворительное, проводится проверка, сообщили в мэрии Казани и управлении Роспотребнадзора по Татарстану.
"За последние двое суток родители детского сада №16 Казани обратились с детьми в организации здравоохранения – один ребенок 13 октября, четверо детей – 14 октября, шестеро детей – 15 октября. Все дети из одной группы. Двое детей находятся в больнице с диагнозом "острая кишечная инфекция", - сообщает официальный Telegram-канал мэрии Казани.
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Отмечается, что поскольку за медицинской помощью родители обращались в разные дни, диагноз поставлен еще не всем детям. По информации мэрии, в групповом помещении уже проведена генеральная уборка с дезинфекцией стен, полов, мебели, игрушек. Произведена замена мягкого инвентаря.
"Специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану получили три экстренных извещения по случаям острой кишечной инфекции у детей детского сада. На сегодня специалисты оперативно все выехали вместе со специалистами, которые будут поводить лабораторное обследование данного детского сада", - сообщила журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.
Как уточнила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, в настоящее время состояние детей удовлетворительное, стабильное с улучшением.
 
ПроисшествияКазаньФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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