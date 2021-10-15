https://ria.ru/20211015/kazan-1754713467.html

В Казани несколько детей попали в больницу с кишечной инфекцией

В Казани несколько детей попали в больницу с кишечной инфекцией - РИА Новости, 15.10.2021

В Казани несколько детей попали в больницу с кишечной инфекцией

Несколько детей казанского детсада №16 попали в больницу с кишечной инфекцией, их состояние удовлетворительное, проводится проверка, сообщили в мэрии Казани и... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:23

2021-10-15T12:23

2021-10-15T12:23

происшествия

казань

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Несколько детей казанского детсада №16 попали в больницу с кишечной инфекцией, их состояние удовлетворительное, проводится проверка, сообщили в мэрии Казани и управлении Роспотребнадзора по Татарстану."За последние двое суток родители детского сада №16 Казани обратились с детьми в организации здравоохранения – один ребенок 13 октября, четверо детей – 14 октября, шестеро детей – 15 октября. Все дети из одной группы. Двое детей находятся в больнице с диагнозом "острая кишечная инфекция", - сообщает официальный Telegram-канал мэрии Казани.Отмечается, что поскольку за медицинской помощью родители обращались в разные дни, диагноз поставлен еще не всем детям. По информации мэрии, в групповом помещении уже проведена генеральная уборка с дезинфекцией стен, полов, мебели, игрушек. Произведена замена мягкого инвентаря."Специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану получили три экстренных извещения по случаям острой кишечной инфекции у детей детского сада. На сегодня специалисты оперативно все выехали вместе со специалистами, которые будут поводить лабораторное обследование данного детского сада", - сообщила журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.Как уточнила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, в настоящее время состояние детей удовлетворительное, стабильное с улучшением.

https://ria.ru/20211014/dagestan-1754657327.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)