18:32 15.10.2021 (обновлено: 19:15 15.10.2021)
Источник в МИД Кабо-Верде рассказал о звонке из Киева по поводу Поклонской
Источник в МИД Кабо-Верде исключил возможность экстрадиции Поклонской на Украину
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла России в стране Натальи Поклонской, но шансов добиться ее экстрадиции нет, заявил РИА Новости источник в МИД Кабо-Верде.
Ранее бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму.
"Нет, конечно, нет", — сказал источник в МИД Кабо-Верде, отвечая на вопрос, есть ли у Киева шансы на успех в случае требования экстрадиции.
Он подтвердил, что Киев связывался с властями Кабо-Верде по поводу Поклонской. Услышав, что на Украине объявили о намерении готовить документы на экстрадицию, собеседник агентства рассмеялся.
"Это шутка просто, не обращайте на это внимание", — сказал он.
Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Экс-депутат Госдумы заявила РИА Новости, что рада назначению, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта. Она добавила, что готова отправиться в Кабо-Верде "хоть завтра".
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской главой российской дипмиссии, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины". Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.
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