https://ria.ru/20211015/kabo-verde-1754796775.html

Украинские чиновники устроили скандал после назначения Поклонской послом

Источник в МИД Кабо-Верде рассказал о звонке из Киева по поводу Поклонской - РИА Новости, 15.10.2021

Украинские чиновники устроили скандал после назначения Поклонской послом

Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла России в стране Натальи Поклонской, но шансов добиться ее экстрадиции нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T18:32

2021-10-15T18:32

2021-10-15T19:15

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла России в стране Натальи Поклонской, но шансов добиться ее экстрадиции нет, заявил РИА Новости источник в МИД Кабо-Верде.Ранее бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму."Нет, конечно, нет", — сказал источник в МИД Кабо-Верде, отвечая на вопрос, есть ли у Киева шансы на успех в случае требования экстрадиции. Он подтвердил, что Киев связывался с властями Кабо-Верде по поводу Поклонской. Услышав, что на Украине объявили о намерении готовить документы на экстрадицию, собеседник агентства рассмеялся. "Это шутка просто, не обращайте на это внимание", — сказал он.Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Экс-депутат Госдумы заявила РИА Новости, что рада назначению, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта. Она добавила, что готова отправиться в Кабо-Верде "хоть завтра".Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской главой российской дипмиссии, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины". Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.

https://ria.ru/20211014/poklonskaya-1754506109.html

https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754375117.html

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в мире, кабо-верде, россия, украина, наталья поклонская