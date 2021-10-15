https://ria.ru/20211015/izrail-1754732134.html

Россия продолжает переговоры с Израилем о признании COVID-сертификатов

Россия продолжает переговоры с Израилем о признании COVID-сертификатов - РИА Новости, 15.10.2021

Россия продолжает переговоры с Израилем о признании COVID-сертификатов

Израиль и Россия продолжают переговоры о возможности признания российских сертификатов о вакцинации для въезда в страну, при этом Израиль ищет быстрое решение... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:49

2021-10-15T13:49

2021-10-15T14:51

общество

израиль

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740406957_0:119:2930:1767_1920x0_80_0_0_4bd7fe3f008c047e9812d4bfefbc04d2.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Израиль и Россия продолжают переговоры о возможности признания российских сертификатов о вакцинации для въезда в страну, при этом Израиль ищет быстрое решение для проверки уровня антител к коронавирусу у прилетающих туристов, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви."Переговоры идут. Если бы, например, европейская организация или ВОЗ признали российские вакцины - это очень бы помогло", - сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". При этом он подчеркнул, что Израиль в проверке прилетающих в страну пошёл по другому пути."Но у нас все немного по-другому. Мы смотрим на сертификаты, при этом вот только сейчас начали переговоры с европейскими странами, признавать ли их сертификаты, а ведь это та же вакцина, что ставят там и в Израиле - Pfizer или Moderna. Мы идём по другому пути и делаем проверку на антитела", - пояснил посол."Мы ищем быстрое решение для туристов. Может быть, это будет какая-то быстрая проверка антител в аэропорту, ведь все равно делают ПЦР и ждут результата. Мы хотим к этому добавить проверку на антитела", - отметил он.Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов заявил РИА Новости, что минтуризма прорабатывает детали проекта по открытию страны для туристов из России, сдавших серологический тест на антитела к коронавирусу.

https://ria.ru/20210902/izrail-1748421544.html

https://ria.ru/20211010/sertifikaty-1753921327.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, израиль, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, туризм, новости - туризм