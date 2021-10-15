https://ria.ru/20211015/izrail-1754732134.html
Россия продолжает переговоры с Израилем о признании COVID-сертификатов
Россия продолжает переговоры с Израилем о признании COVID-сертификатов - РИА Новости, 15.10.2021
Россия продолжает переговоры с Израилем о признании COVID-сертификатов
Израиль и Россия продолжают переговоры о возможности признания российских сертификатов о вакцинации для въезда в страну, при этом Израиль ищет быстрое решение... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:49
2021-10-15T13:49
2021-10-15T14:51
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Израиль и Россия продолжают переговоры о возможности признания российских сертификатов о вакцинации для въезда в страну, при этом Израиль ищет быстрое решение для проверки уровня антител к коронавирусу у прилетающих туристов, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви."Переговоры идут. Если бы, например, европейская организация или ВОЗ признали российские вакцины - это очень бы помогло", - сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". При этом он подчеркнул, что Израиль в проверке прилетающих в страну пошёл по другому пути."Но у нас все немного по-другому. Мы смотрим на сертификаты, при этом вот только сейчас начали переговоры с европейскими странами, признавать ли их сертификаты, а ведь это та же вакцина, что ставят там и в Израиле - Pfizer или Moderna. Мы идём по другому пути и делаем проверку на антитела", - пояснил посол."Мы ищем быстрое решение для туристов. Может быть, это будет какая-то быстрая проверка антител в аэропорту, ведь все равно делают ПЦР и ждут результата. Мы хотим к этому добавить проверку на антитела", - отметил он.Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов заявил РИА Новости, что минтуризма прорабатывает детали проекта по открытию страны для туристов из России, сдавших серологический тест на антитела к коронавирусу.
https://ria.ru/20210902/izrail-1748421544.html
https://ria.ru/20211010/sertifikaty-1753921327.html
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общество, израиль, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, туризм, новости - туризм
13:49 15.10.2021 (обновлено: 14:51 15.10.2021)
Россия продолжает переговоры с Израилем о признании COVID-сертификатов
Посол Израиля Бен Цви: ведутся переговоры о признании российских COVID-сертификатов
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Израиль
и Россия
продолжают переговоры о возможности признания российских сертификатов о вакцинации для въезда в страну, при этом Израиль ищет быстрое решение для проверки уровня антител к коронавирусу у прилетающих туристов, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.
"Переговоры идут. Если бы, например, европейская организация или ВОЗ признали российские вакцины - это очень бы помогло", - сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
При этом он подчеркнул, что Израиль в проверке прилетающих в страну пошёл по другому пути.
"Но у нас все немного по-другому. Мы смотрим на сертификаты, при этом вот только сейчас начали переговоры с европейскими странами, признавать ли их сертификаты, а ведь это та же вакцина, что ставят там и в Израиле - Pfizer или Moderna. Мы идём по другому пути и делаем проверку на антитела", - пояснил посол.
"Мы ищем быстрое решение для туристов. Может быть, это будет какая-то быстрая проверка антител в аэропорту, ведь все равно делают ПЦР и ждут результата. Мы хотим к этому добавить проверку на антитела", - отметил он.
Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов заявил РИА Новости, что минтуризма прорабатывает детали проекта по открытию страны для туристов из России, сдавших серологический тест на антитела к коронавирусу.