Дворец водных видов спорта построят в Иванове
© пресс-служба правительства Ивановской облстиПроектное решение Дворца водных видов спорта в Иванове
© пресс-служба правительства Ивановской облсти
ИВАНОВО, 15 окт – РИА Новости. В следующем году в Ивановской области начнется строительство Дворца водных видов спорта с олимпийским пятимдкесятиметровым бассейном, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Для Ивановской области строительство такого объекта имеет важное значение: сегодня в регионе не хватает бассейнов для подготовки профессиональных спортсменов. Подающие надежды пловцы для продолжения тренировок и дальнейшего роста вынуждены уезжать в другие города. Строительство Дворца водных видов спорта в Иванове позволит ребятам тренироваться и расти в результатах дома", – сказал собеседник агентства.
По его словам, на этапе проектирования специалистов консультировали представители Всероссийской Федерации плавания, поэтому спорткомплекс будет соответствовать международным стандартам водных видов спорта. Во Дворце разместят три бассейна: 50-метровый олимпийский бассейн на 10 дорожек с трибунами для зрителей на 500 мест, тренировочный 25-метровый бассейн на шесть дорожек и детский бассейн на 12 метров для обучения плаванию. Для спортсменов и тренеров предусмотрены медицинский и массажный кабинеты, тренерские комнаты. Для организации во Дворце официальных турниров имеется вся необходимая инфраструктура, включая конференц-зал с пресс-центром, комментаторскую кабинку и радиоузел.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что Дворец водных видов спорта разместится в центре Иванова, на набережной реки Уводь. Этот объект продолжит преображение этой части города – территории, где до прошлого года фактически был пустырь. "Появление таких объектов – это перезагрузка всего города. Поэтому очень важно не только построить Дворец водных видов спорта, но также вместе с предпринимателями, с активистами решить, что появится вокруг, чтобы это все дало городу дополнительную энергию для развития. Дворец станет новой точкой притяжения для ивановцев, жителей области и для гостей нашего города. Очень важно здесь все сделать по уму", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.