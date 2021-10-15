https://ria.ru/20211015/ispaniya-1754774949.html

У берегов Испании обнаружили тела четырех человек

У берегов Испании обнаружили тела четырех человек - РИА Новости, 15.10.2021

У берегов Испании обнаружили тела четырех человек

Тела четырех человек были обнаружены в районе, где перевернулась лодка с нелегальными мигрантами в районе Кадиса, на южном побережье Испании, еще 21 числятся... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:01

2021-10-15T17:01

2021-10-15T17:07

в мире

испания

мигранты

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МАДРИД, 15 окт – РИА Новости. Тела четырех человек были обнаружены в районе, где перевернулась лодка с нелегальными мигрантами в районе Кадиса, на южном побережье Испании, еще 21 числятся пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в Службе спасения на море."Сейчас продолжается поиск пропавших", - сказала представитель пресс-службы ведомства.Пока удалось спасти троих мигрантов.Поиски начались в четверг вечером, когда проходивший корабль дал сигнал об обнаружении перевернувшейся деревянной лодки в 37 милях от мыса Трафальгар. На место прибыли спасатели.На борту находились 28 человек, 21 до сих пор не удалось найти.

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/migrant-1754605968.html

испания

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в мире, испания, мигранты