https://ria.ru/20211015/ispaniya-1754774949.html
У берегов Испании обнаружили тела четырех человек
У берегов Испании обнаружили тела четырех человек - РИА Новости, 15.10.2021
У берегов Испании обнаружили тела четырех человек
Тела четырех человек были обнаружены в районе, где перевернулась лодка с нелегальными мигрантами в районе Кадиса, на южном побережье Испании, еще 21 числятся... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:01
2021-10-15T17:01
2021-10-15T17:07
в мире
испания
мигранты
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МАДРИД, 15 окт – РИА Новости. Тела четырех человек были обнаружены в районе, где перевернулась лодка с нелегальными мигрантами в районе Кадиса, на южном побережье Испании, еще 21 числятся пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в Службе спасения на море."Сейчас продолжается поиск пропавших", - сказала представитель пресс-службы ведомства.Пока удалось спасти троих мигрантов.Поиски начались в четверг вечером, когда проходивший корабль дал сигнал об обнаружении перевернувшейся деревянной лодки в 37 милях от мыса Трафальгар. На место прибыли спасатели.На борту находились 28 человек, 21 до сих пор не удалось найти.
https://radiosputnik.ria.ru/20211014/migrant-1754605968.html
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в мире, испания, мигранты
17:01 15.10.2021 (обновлено: 17:07 15.10.2021)
У берегов Испании обнаружили тела четырех человек
У берегов Испании обнаружили тела четырех мигрантов, еще 21 числятся пропавшими без вести