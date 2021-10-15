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У берегов Испании обнаружили тела четырех человек
У берегов Испании обнаружили тела четырех человек - РИА Новости, 15.10.2021
У берегов Испании обнаружили тела четырех человек
Тела четырех человек были обнаружены в районе, где перевернулась лодка с нелегальными мигрантами в районе Кадиса, на южном побережье Испании, еще 21 числятся... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:01
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в мире
испания
мигранты
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МАДРИД, 15 окт – РИА Новости. Тела четырех человек были обнаружены в районе, где перевернулась лодка с нелегальными мигрантами в районе Кадиса, на южном побережье Испании, еще 21 числятся пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в Службе спасения на море."Сейчас продолжается поиск пропавших", - сказала представитель пресс-службы ведомства.Пока удалось спасти троих мигрантов.Поиски начались в четверг вечером, когда проходивший корабль дал сигнал об обнаружении перевернувшейся деревянной лодки в 37 милях от мыса Трафальгар. На место прибыли спасатели.На борту находились 28 человек, 21 до сих пор не удалось найти.
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в мире, испания, мигранты
17:01 15.10.2021 (обновлено: 17:07 15.10.2021)
 
У берегов Испании обнаружили тела четырех человек

У берегов Испании обнаружили тела четырех мигрантов, еще 21 числятся пропавшими без вести

© AP Photo / Bernat ArmangueСотрудник Испанской Гражданской Гвардии во время прибытия мигрантов
Сотрудник Испанской Гражданской Гвардии во время прибытия мигрантов - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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МАДРИД, 15 окт – РИА Новости. Тела четырех человек были обнаружены в районе, где перевернулась лодка с нелегальными мигрантами в районе Кадиса, на южном побережье Испании, еще 21 числятся пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в Службе спасения на море.
"Сейчас продолжается поиск пропавших", - сказала представитель пресс-службы ведомства.
Пока удалось спасти троих мигрантов.
Поиски начались в четверг вечером, когда проходивший корабль дал сигнал об обнаружении перевернувшейся деревянной лодки в 37 милях от мыса Трафальгар. На место прибыли спасатели.
На борту находились 28 человек, 21 до сих пор не удалось найти.
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