https://ria.ru/20211015/ismailov-1754733429.html

Минюст Черногории получил копию запроса России на выдачу Исмаилова

Минюст Черногории получил копию запроса России на выдачу Исмаилова - РИА Новости, 15.10.2021

Минюст Черногории получил копию запроса России на выдачу Исмаилова

Минюст Черногории получил копию запроса властей РФ на выдачу бизнесмена Тельмана Исмаилова, оригинал запроса направлен дипломатическим путем, заявили РИА... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:55

2021-10-15T13:55

2021-10-15T13:55

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тельман исмаилов

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БЕЛГРАД, 15 окт - РИА Новости. Минюст Черногории получил копию запроса властей РФ на выдачу бизнесмена Тельмана Исмаилова, оригинал запроса направлен дипломатическим путем, заявили РИА Новости в ведомстве."Министерству юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории доставлена копия запроса компетентных органов РФ на выдачу Тельмана Исмаилова, с сообщением, что сам запрос с документацией направлен дипломатическим путем", - сообщили агентству в министерстве.Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

https://ria.ru/20211015/ismailov-1754699068.html

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в мире, черногория, тельман исмаилов, россия