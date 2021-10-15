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Исмаилов будет добиваться убежища в Черногории
Исмаилов будет добиваться убежища в Черногории - РИА Новости, 15.10.2021
Исмаилов будет добиваться убежища в Черногории
Бизнесмен Тельман Исмаилов, экстрадиции которого из Черногории добивается Генпрокуратура РФ, не признает вину и будет просить политического убежища, сообщила... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:24
2021-10-15T11:26
тельман исмаилов
россия
в мире
черногория
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Бизнесмен Тельман Исмаилов, экстрадиции которого из Черногории добивается Генпрокуратура РФ, не признает вину и будет просить политического убежища, сообщила РИА Новости его адвокат Марина Русакова.В пятницу Генпрокуратура объявила, что направила запрос о выдаче Исмаилова из Черногории в РФ для привлечения к уголовной ответственности."Он не причастен к инкриминируемым преступлениям и вину не признает", - сказала адвокат. Она добавила, что Исмаилов обратился с просьбой о политическом убежище, вопрос об экстрадиции будет рассмотрен после него.Ранее Русакова говорила РИА Новости, что суд в Подгорице 12 ноября рассмотрит заявление ее подзащитного о предоставлении ему политического убежища. Бизнесмен был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты.В Высшем суде Черногории заявили РИА Новости, что запрос на выдачу России арестованного по ее ордеру Исмаилова должен поступить властям Черногории не позднее 40 дней от даты ареста, иначе он будет выпущен на свободу.Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
https://ria.ru/20211015/ismailov-1754685682.html
https://ria.ru/20211002/ismailov-1752798033.html
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тельман исмаилов, россия, в мире, черногория
11:24 15.10.2021 (обновлено: 11:26 15.10.2021)
 
Исмаилов будет добиваться убежища в Черногории

Тельман Исмаилов не признает вину и будет добиваться политического убежища в Черногории

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПрезидент группы АСТ Тельман Исмаилов
Президент группы АСТ Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Бизнесмен Тельман Исмаилов, экстрадиции которого из Черногории добивается Генпрокуратура РФ, не признает вину и будет просить политического убежища, сообщила РИА Новости его адвокат Марина Русакова.
В пятницу Генпрокуратура объявила, что направила запрос о выдаче Исмаилова из Черногории в РФ для привлечения к уголовной ответственности.
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
10:22
Россия запросила у Черногории выдачу Исмаилова
"Он не причастен к инкриминируемым преступлениям и вину не признает", - сказала адвокат. Она добавила, что Исмаилов обратился с просьбой о политическом убежище, вопрос об экстрадиции будет рассмотрен после него.
Ранее Русакова говорила РИА Новости, что суд в Подгорице 12 ноября рассмотрит заявление ее подзащитного о предоставлении ему политического убежища. Бизнесмен был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты.
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 15:02
Суд Подгорицы оставил под стражей Тельмана Исмаилова
В Высшем суде Черногории заявили РИА Новости, что запрос на выдачу России арестованного по ее ордеру Исмаилова должен поступить властям Черногории не позднее 40 дней от даты ареста, иначе он будет выпущен на свободу.
Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
 
Тельман ИсмаиловРоссияВ миреЧерногория
 
 
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