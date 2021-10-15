https://ria.ru/20211015/ismailov-1754685682.html
Россия запросила у Черногории выдачу Исмаилова
Россия запросила у Черногории выдачу Исмаилова - РИА Новости, 15.10.2021
Россия запросила у Черногории выдачу Исмаилова
Генпрокуратура направила в Черногорию запрос об экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:22
2021-10-15T10:22
2021-10-15T11:42
черногория
генеральная прокуратура рф
россия
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тельман исмаилов
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Генпрокуратура направила в Черногорию запрос об экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова, сообщает пресс-служба ведомства."Запрос от 7 октября о выдаче Исмаилова Т. М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности направлен в министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам", — говорится в релизе.Ранее адвокат Исмаилова Марина Русакова сказала РИА Новости, что 12 ноября суд в Подгорице рассмотрит заявление ее подзащитного о предоставлении ему политического убежища. Тот же суд 2 октября арестовал предпринимателя, адвокаты обжаловали это решение. Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
https://ria.ru/20211002/ismailov-1752799203.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/1752955730.html
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черногория, генеральная прокуратура рф, россия, в мире, тельман исмаилов
10:22 15.10.2021 (обновлено: 11:42 15.10.2021)
Россия запросила у Черногории выдачу Исмаилова
Россия направила запрос Черногории на выдачу бизнесмена Тельмана Исмаилова