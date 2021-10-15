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В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 15.10.2021
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T00:07
2021-10-15T00:07
в мире
сша
европа
москва
россия
глобальный сбой в работе соцсетей
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 23.21 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из Германии, Нидерландов, Великобритании. Ранее в четверг пользователи США, Канады и ряда стран Европы, в том числе России, также сообщали о сбоях.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются также неполадки при соединении с сервером, отображении новостной ленты, работы с сайтом и другие проблемы.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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в мире, сша, европа, москва, россия, глобальный сбой в работе соцсетей
00:07 15.10.2021
 
В работе Instagram произошел сбой

Downdetector сообщил, что пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе сервиса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой в работе соцсети произошел примерно в 23.21 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из Германии, Нидерландов, Великобритании. Ранее в четверг пользователи США, Канады и ряда стран Европы, в том числе России, также сообщали о сбоях.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются также неполадки при соединении с сервером, отображении новостной ленты, работы с сайтом и другие проблемы.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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В миреСШАЕвропаМоскваРоссияГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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