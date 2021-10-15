https://ria.ru/20211015/indiya-1754685349.html

В Индию начинают пускать туристов на чартерных рейсах

В Индию начинают пускать туристов на чартерных рейсах - РИА Новости, 15.10.2021

В Индию начинают пускать туристов на чартерных рейсах

Индия с 15 октября возобновляет прием туристов, прерванный из-за пандемии коронавируса в марте прошлого года, однако пока посетить страну можно только на... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:29

2021-10-15T10:29

2021-10-15T10:29

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт — РИА Новости. Индия с 15 октября возобновляет прием туристов, прерванный из-за пандемии коронавируса в марте прошлого года, однако пока посетить страну можно только на чартерных рейсах.Международные и внутренние пассажирские полеты в Индии были приостановлены с конца марта 2020 года. В середине июля прошлого года министерство авиации Индии одобрило запуск программы "воздушных пузырей" — международных рейсов в рамках соглашений между двумя странами, позволяющих авиакомпаниям обеих государств совершать оговоренное число полетов между выбранными городами. Подобные соглашения Индия заключила уже с 28 государствами, в том числе с Россией. С 15 октября страну могут посетить иностранцы, приезжающие чартерными рейсами, а с 15 ноября — туристы, въезжающие рейсами, "отличными от чартеров". Как отмечалось в разъяснении новых правил въезда, путешественникам будут выдаваться однократные обыкновенные и электронные туристические визы сроком на 30 дней, а въезжать они смогут только воздушным или морским путем.По словам руководителя отдела туризма Федерации торгово-промышленных палат Индии Маниш Ахудж, Индия ждет гостей из России и Великобритании, однако пока никто не может сказать, сколько туристов приедет после открытия страны."Россия занимала первое место по объему чартеров в Гоа, жители Великобритании также могут приехать в Индию, поскольку обе страны сняли пункт о карантине. Таким образом, будет поток туристов из Великобритании, России и США, Японии, Германии. Особенно из Европы, где есть большой спрос в отношении аюрведы и здорового образа жизни", — сказал Ахуджа РИА Новости.Он добавил, что Индия надеется на скорейшее возобновление регулярных рейсов. "Не каждый может позволить себе чартер, поэтому все ждут возобновления обычных рейсов. Никто не может предсказать сколько туристов появится, посмотрим, как это произойдет", — сказал он.Вместе с тем исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила ранее, что российские туристы не смогут отправиться в Индию с 15 октября, потому что у России и Индии пока нет чартерного сообщения. Глава ассоциации также отметила, что на продажи и желание россиян отправиться на отдых в Индию может оказать влияние индийский штамм коронавируса.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным Минздрава, общее число заразившихся в стране превысило 34 миллиона.

https://ria.ru/20211006/shri-lanka-1752952101.html

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