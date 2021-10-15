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Шоубиз
https://ria.ru/20211015/guzeeva-1754718715.html
Лариса Гузеева вышла на связь из больницы в Коммунарке
Лариса Гузеева вышла на связь из больницы в Коммунарке - РИА Новости, 15.10.2021
Лариса Гузеева вышла на связь из больницы в Коммунарке
Заслуженная артистка РФ и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что спустя три недели лечения она все еще находится в больнице в Коммунарке, и попросила... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:59
2021-10-15T12:59
шоубиз
лариса гузеева
здоровье
коммунарка (москва)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что спустя три недели лечения она все еще находится в больнице в Коммунарке, и попросила поклонников беречь себя.Она выложила счастливое видео, записанное до болезни. Актриса весело поет.Ранее артистка показывала, как ей ставят капельницу.Лариса Гузеева – заслуженная артистка РФ, получившая известность после роли Ларисы Огудаловой в фильме "Жестокий романс" Эльдара Рязанова. С 2008 года является бессменной ведущей проекта "Давай поженимся" на Первом канале.
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лариса гузеева, здоровье, коммунарка (москва), коронавирус covid-19
12:59 15.10.2021
 
Лариса Гузеева вышла на связь из больницы в Коммунарке

Лариса Гузеева вышла на связь из больницы в Коммунарке после трех недель болезни

© Скажи Гордеевой / YoutubeЛариса Гузеева в передаче "Скажи Гордеевой"
Лариса Гузеева в передаче Скажи Гордеевой
© Скажи Гордеевой / Youtube
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что спустя три недели лечения она все еще находится в больнице в Коммунарке, и попросила поклонников беречь себя.
Она выложила счастливое видео, записанное до болезни. Актриса весело поет.

"Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю – вы и так знаете как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна. Прекрасные мои друзья. Я пока в Коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко!" – написала актриса в Instagram.

Ранее артистка показывала, как ей ставят капельницу.
Лариса Гузеева – заслуженная артистка РФ, получившая известность после роли Ларисы Огудаловой в фильме "Жестокий романс" Эльдара Рязанова. С 2008 года является бессменной ведущей проекта "Давай поженимся" на Первом канале.
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ШоубизЛариса ГузееваЗдоровьеКоммунарка (Москва)Коронавирус COVID-19
 
 
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