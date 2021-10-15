https://ria.ru/20211015/guzeeva-1754718715.html

Лариса Гузеева вышла на связь из больницы в Коммунарке

Лариса Гузеева вышла на связь из больницы в Коммунарке - РИА Новости, 15.10.2021

Лариса Гузеева вышла на связь из больницы в Коммунарке

Заслуженная артистка РФ и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что спустя три недели лечения она все еще находится в больнице в Коммунарке, и попросила... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:59

2021-10-15T12:59

2021-10-15T12:59

шоубиз

лариса гузеева

здоровье

коммунарка (москва)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что спустя три недели лечения она все еще находится в больнице в Коммунарке, и попросила поклонников беречь себя.Она выложила счастливое видео, записанное до болезни. Актриса весело поет.Ранее артистка показывала, как ей ставят капельницу.Лариса Гузеева – заслуженная артистка РФ, получившая известность после роли Ларисы Огудаловой в фильме "Жестокий романс" Эльдара Рязанова. С 2008 года является бессменной ведущей проекта "Давай поженимся" на Первом канале.

https://ria.ru/20211013/krutoy-1754352756.html

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2021

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лариса гузеева, здоровье, коммунарка (москва), коронавирус covid-19