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В Ростовской области молодые казаки сдали нормативы ГТО

В Ростовской области молодые казаки сдали нормативы ГТО - РИА Новости, 15.10.2021

В Ростовской области молодые казаки сдали нормативы ГТО

Всероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" прошел в городе Азове Ростовской области. В мероприятии участвовали команды школьников из восьми... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:17

2021-10-15T17:17

2021-10-15T17:18

российское казачество

ростовская область

центральное казачье войско

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Всероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" прошел в городе Азове Ростовской области. В мероприятии участвовали команды школьников из восьми регионов России: Москвы, Ростовской, Новосибирской, Оренбургской и Самарской областей, Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, сообщают организаторы мероприятия.В течение трех дней участники в возрасте от 13 до 17 лет преодолевали серию испытаний, таких как бег, подтягивания, метание спортивного снаряда, стрельба из пневматической винтовки с открытым прицелом, прыжки в длину и многое другое. Каждая команда представляет свое казачье войско.Как отметил Петр Серов, директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области, казачата сдают типовые нормативы комплекса "Готов к труду и обороне", утвержденные Министерством образования для старшеклассников.Впечатлениями от выполнения заданий поделился Арсен Иржанов, кадет Оренбургского казачьего округа: "После 14 подтягиваний на золото в моем возрасте чувствуешь, что устаешь, силы на исходе. И впереди еще упражнения, и это дает о себе знать. Планочку можно повысить!".А участник слета Иван Горячев, представитель Енисейского казачьего войска, отметил, что соревнования между разными командами намного увлекательнее.В конце третьего дня соревнований стали известны победители. Первое место ушло в Кубанское войсковое казачье общество – золото завоевали учащиеся Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени Г.Н. Трошева. Второе место получили ученики Шахтинского генерала Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса.Почетное третье досталось ученикам московской школы №2089 из Войскового казачьего общества "Центральное казачье войско".

https://ria.ru/20211015/slet-1754697706.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, центральное казачье войско