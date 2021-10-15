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В Ростовской области молодые казаки сдали нормативы ГТО
В Ростовской области молодые казаки сдали нормативы ГТО - РИА Новости, 15.10.2021
В Ростовской области молодые казаки сдали нормативы ГТО
Всероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" прошел в городе Азове Ростовской области. В мероприятии участвовали команды школьников из восьми... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:17
2021-10-15T17:18
российское казачество
ростовская область
центральное казачье войско
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Всероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" прошел в городе Азове Ростовской области. В мероприятии участвовали команды школьников из восьми регионов России: Москвы, Ростовской, Новосибирской, Оренбургской и Самарской областей, Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, сообщают организаторы мероприятия.В течение трех дней участники в возрасте от 13 до 17 лет преодолевали серию испытаний, таких как бег, подтягивания, метание спортивного снаряда, стрельба из пневматической винтовки с открытым прицелом, прыжки в длину и многое другое. Каждая команда представляет свое казачье войско.Как отметил Петр Серов, директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области, казачата сдают типовые нормативы комплекса "Готов к труду и обороне", утвержденные Министерством образования для старшеклассников.Впечатлениями от выполнения заданий поделился Арсен Иржанов, кадет Оренбургского казачьего округа: "После 14 подтягиваний на золото в моем возрасте чувствуешь, что устаешь, силы на исходе. И впереди еще упражнения, и это дает о себе знать. Планочку можно повысить!".А участник слета Иван Горячев, представитель Енисейского казачьего войска, отметил, что соревнования между разными командами намного увлекательнее.В конце третьего дня соревнований стали известны победители. Первое место ушло в Кубанское войсковое казачье общество – золото завоевали учащиеся Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени Г.Н. Трошева. Второе место получили ученики Шахтинского генерала Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса.Почетное третье досталось ученикам московской школы №2089 из Войскового казачьего общества "Центральное казачье войско".
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ростовская область, центральное казачье войско
17:17 15.10.2021 (обновлено: 17:18 15.10.2021)
 

В Ростовской области молодые казаки сдали нормативы ГТО

© Институт воспитания РАОКазачата сдают нормативы ГТО
Казачата сдают нормативы ГТО
© Институт воспитания РАО
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Всероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" прошел в городе Азове Ростовской области. В мероприятии участвовали команды школьников из восьми регионов России: Москвы, Ростовской, Новосибирской, Оренбургской и Самарской областей, Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, сообщают организаторы мероприятия.

"Спорт является вестником очень простой, но достаточно правильной системы формирования личности человека. Для молодого человека это один из институтов, который формирует характер, который дает возможность вам сегодня на этом стадионе показать свое мастерство, которое вы приобрели за этот период времени. Но самое главное, что вы пообщаетесь друг с другом, приобретете друзей и соратников из других регионов", – сказал заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Владимир Гурба на торжественном открытии слета.

В течение трех дней участники в возрасте от 13 до 17 лет преодолевали серию испытаний, таких как бег, подтягивания, метание спортивного снаряда, стрельба из пневматической винтовки с открытым прицелом, прыжки в длину и многое другое. Каждая команда представляет свое казачье войско.
© Институт воспитания РАОВсероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" в городе Азове
Всероссийский слет казачьей молодежи Готов к труду и обороне в городе Азове
© Институт воспитания РАО
Всероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" в городе Азове
Как отметил Петр Серов, директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области, казачата сдают типовые нормативы комплекса "Готов к труду и обороне", утвержденные Министерством образования для старшеклассников.

"Чтобы заслужить золотой значок, надо пробежать 100 метров за 13 секунд, подтянуться на перекладине 14 раз, наклониться вперед с гимнастической скамьи на 13 сантиметров и прыгнуть с места на 2 метра 30 сантиметров", – пояснил он.

Впечатлениями от выполнения заданий поделился Арсен Иржанов, кадет Оренбургского казачьего округа: "После 14 подтягиваний на золото в моем возрасте чувствуешь, что устаешь, силы на исходе. И впереди еще упражнения, и это дает о себе знать. Планочку можно повысить!".
© Институт воспитания РАОКазачата сдают нормативы ГТО
Казачата сдают нормативы ГТО
© Институт воспитания РАО
Казачата сдают нормативы ГТО
А участник слета Иван Горячев, представитель Енисейского казачьего войска, отметил, что соревнования между разными командами намного увлекательнее.

"Здесь чувствуешь соревновательный дух и ощущение что ты конкурируешь с другими ребятами, а не просто между классами. Также нормативы довольно высокие, нужно потренироваться, чтобы их сдать", – поделился он.

В конце третьего дня соревнований стали известны победители. Первое место ушло в Кубанское войсковое казачье общество – золото завоевали учащиеся Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени Г.Н. Трошева. Второе место получили ученики Шахтинского генерала Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса.
© Институт воспитания РАОВсероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" в городе Азове
Всероссийский слет казачьей молодежи Готов к труду и обороне в городе Азове
© Институт воспитания РАО
Всероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" в городе Азове
Почетное третье досталось ученикам московской школы №2089 из Войскового казачьего общества "Центральное казачье войско".
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