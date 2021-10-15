https://ria.ru/20211015/gretsiya-1754734363.html

Накрывшие Грецию бури продолжатся до субботы

Накрывшие Грецию бури продолжатся до субботы - РИА Новости, 15.10.2021

Накрывшие Грецию бури продолжатся до субботы

Ливни со шквалистым ветром в Греции не утихнут до субботы, сообщает Euronews. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:30

2021-10-15T15:30

2021-10-15T15:30

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ливни со шквалистым ветром в Греции не утихнут до субботы, сообщает Euronews.В четверг на Грецию обрушились сильные дожди. Сотни зданий в Афинах и других городах были затоплены, дорожное движение парализовано, а в пожарную службу столицы поступило более 300 обращений с просьбой откачать воду из домов. Десятки автомобилей застряли на дорогах, а пассажиры бросали свои машины, уточняет издание.По словам министра гражданской защиты и изменения климата Христоса Стилианидиса, спасатели даже готовились использовать вертолеты для подъема людей с крыш в затопленных и удаленных районах на северо-западе острова Корфу."Нет сомнений, что мы столкнулись с опасным погодным явлением, которое принимает серьезные масштабы в отдельных частях страны", — сказал Стилианидис.Чтобы предотвратить возникновение несчастных случаев, правительство рассылает оповещения с предупреждениями на греческом и английском языках на мобильные телефоны жителей пострадавших районов.

https://ria.ru/20211015/egipet-1754716913.html

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