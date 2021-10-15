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Совфед отреагировал на идею о гражданстве для детей от смешанных браков
Совфед отреагировал на идею о гражданстве для детей от смешанных браков - РИА Новости, 15.10.2021
Совфед отреагировал на идею о гражданстве для детей от смешанных браков
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова поддержала инициативу главы МИД Сергея Лаврова об... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T18:41
2021-10-15T18:41
общество
совет федерации рф
ирина рукавишникова
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова поддержала инициативу главы МИД Сергея Лаврова об автоматическом предоставлении гражданства РФ детям от смешанных браков, а также назвала это предложение "хорошей гарантией защиты прав детей"."Автоматическое предоставление российского гражданства детям, рожденным в семьях, в которых кто-то из родителей является иностранцем, станет хорошей гарантией защиты прав, прежде всего, детей, а также института семьи", - заявила РИА Новости сенатор.Она пояснила, что в случае возникновения спора о выборе места жительства ребенка, рожденного в смешанном браке, будут применяться российские законы. Также на ребенка-россиянина будут распространяться многочисленные меры социальной поддержки, предусмотренные в России.Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил ранее, что дети, родившиеся в смешанных браках, в которых один из родителей - россиянин, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились.
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общество, совет федерации рф, ирина рукавишникова , россия
18:41 15.10.2021
 
Совфед отреагировал на идею о гражданстве для детей от смешанных браков

Сенатор Рукавишникова: гражданство для детей от смешанных браков гарантирует защиту прав

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова поддержала инициативу главы МИД Сергея Лаврова об автоматическом предоставлении гражданства РФ детям от смешанных браков, а также назвала это предложение "хорошей гарантией защиты прав детей".
"Автоматическое предоставление российского гражданства детям, рожденным в семьях, в которых кто-то из родителей является иностранцем, станет хорошей гарантией защиты прав, прежде всего, детей, а также института семьи", - заявила РИА Новости сенатор.
Она пояснила, что в случае возникновения спора о выборе места жительства ребенка, рожденного в смешанном браке, будут применяться российские законы. Также на ребенка-россиянина будут распространяться многочисленные меры социальной поддержки, предусмотренные в России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил ранее, что дети, родившиеся в смешанных браках, в которых один из родителей - россиянин, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 15:40
Кузнецова поддержала идею о гражданстве для детей от смешанных браков
 
ОбществоСовет Федерации РФИрина РукавишниковаРоссия
 
 
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