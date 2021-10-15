https://ria.ru/20211015/grazhdanstvo-1754798664.html

Совфед отреагировал на идею о гражданстве для детей от смешанных браков

Совфед отреагировал на идею о гражданстве для детей от смешанных браков - РИА Новости, 15.10.2021

Совфед отреагировал на идею о гражданстве для детей от смешанных браков

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова поддержала инициативу главы МИД Сергея Лаврова об... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T18:41

2021-10-15T18:41

2021-10-15T18:41

общество

совет федерации рф

ирина рукавишникова

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова поддержала инициативу главы МИД Сергея Лаврова об автоматическом предоставлении гражданства РФ детям от смешанных браков, а также назвала это предложение "хорошей гарантией защиты прав детей"."Автоматическое предоставление российского гражданства детям, рожденным в семьях, в которых кто-то из родителей является иностранцем, станет хорошей гарантией защиты прав, прежде всего, детей, а также института семьи", - заявила РИА Новости сенатор.Она пояснила, что в случае возникновения спора о выборе места жительства ребенка, рожденного в смешанном браке, будут применяться российские законы. Также на ребенка-россиянина будут распространяться многочисленные меры социальной поддержки, предусмотренные в России.Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил ранее, что дети, родившиеся в смешанных браках, в которых один из родителей - россиянин, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились.

https://ria.ru/20211015/kuznetsova-1754757047.html

россия

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общество, совет федерации рф, ирина рукавишникова , россия