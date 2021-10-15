https://ria.ru/20211015/grazhdanstvo-1754776158.html

Вышинский назвал идею о гражданстве для детей от смешанных браков важной

Вышинский назвал идею о гражданстве для детей от смешанных браков важной - РИА Новости, 15.10.2021

Вышинский назвал идею о гражданстве для детей от смешанных браков важной

Предложение министра иностранных дел Сергея Лаврова об автоматическом получении российского гражданства детьми от смешанных браков было встречено аплодисментами РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:06

2021-10-15T17:06

2021-10-15T17:06

общество

дети

совет по правам человека при президенте рф (спч)

кирилл вышинский

россия

гражданство

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Предложение министра иностранных дел Сергея Лаврова об автоматическом получении российского гражданства детьми от смешанных браков было встречено аплодисментами на конгрессе соотечественников, потому что возникало много неприятных инцидентов, которые нужно было пресекать, заявил РИА Новости член СПЧ, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.Ранее Лавров, выступая на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что дети, родившиеся в смешанных браках, в которых один из родителей - россиянин, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились.Член СПЧ отметил, что множество прецедентов уже было отмечено в США, на Кипре, в странах Западной Европы."Это своевременная история. Я думаю, что наконец-то нашлось какое-то правовое решение, которое позволит нам быть более эффективными в защите прав российских граждан, которые оказываются в такой непростой ситуации, когда их супруги-иностранцы отсуживают детей и запрещают с ними общаться", – добавил Вышинский.

https://ria.ru/20211015/brak-1754743876.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, совет по правам человека при президенте рф (спч), кирилл вышинский, россия, гражданство