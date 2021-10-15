Вышинский назвал идею о гражданстве для детей от смешанных браков важной
Вышинский поддержал идею автоматического гражданства для детей от смешанных браков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудник избирательной комиссии на участке №8159 в посольстве России в Киргизии вносит сведения из паспорта гражданина РФ
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Предложение министра иностранных дел Сергея Лаврова об автоматическом получении российского гражданства детьми от смешанных браков было встречено аплодисментами на конгрессе соотечественников, потому что возникало много неприятных инцидентов, которые нужно было пресекать, заявил РИА Новости член СПЧ, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Ранее Лавров, выступая на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что дети, родившиеся в смешанных браках, в которых один из родителей - россиянин, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились.
"Я думаю, что сейчас собралась некая критическая масса каких-то прецедентов и случаев, поэтому заявление и последовало. В СПЧ к нам часто обращаются сограждане, которые сталкиваются с этой проблемой. Они создают брак, переезжают, но если случается развод, то возникает вопрос: по какому законодательству рассматривать спор? Обычно это национальное законодательство страны, в которой жили супруги. И часто эти споры решаются не в пользу наших граждан. Я сам участвовал в конгрессе и видел, что аудитория встретила заявление министра аплодисментами. Это инициатива действительно важна", – подчеркнул Вышинский.
Член СПЧ отметил, что множество прецедентов уже было отмечено в США, на Кипре, в странах Западной Европы.
"Это своевременная история. Я думаю, что наконец-то нашлось какое-то правовое решение, которое позволит нам быть более эффективными в защите прав российских граждан, которые оказываются в такой непростой ситуации, когда их супруги-иностранцы отсуживают детей и запрещают с ними общаться", – добавил Вышинский.