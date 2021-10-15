https://ria.ru/20211015/granitsy-1754769314.html

Американский эсминец попытался нарушить российскую границу

Американский эсминец попытался нарушить российскую границу - РИА Новости, 15.10.2021

Американский эсминец попытался нарушить российскую границу

Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу недалеко от Владивостока, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:38

2021-10-15T16:38

2021-10-15T18:22

владивосток

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу недалеко от Владивостока, сообщили в Минобороны.Инцидент произошел сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря.Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал изменить курс. Этот район к тому же был закрыт для судоходства из-за стрельб в рамках российско-китайских учений. Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут поменять маршрут. "Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался. В Пентагоне отказались комментировать РИА Новости случившееся.

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/nato-1745472428.html

владивосток

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2021

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владивосток