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Американский эсминец попытался нарушить российскую границу
Американский эсминец попытался нарушить российскую границу - РИА Новости, 15.10.2021
Американский эсминец попытался нарушить российскую границу
Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу недалеко от Владивостока, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:38
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владивосток
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу недалеко от Владивостока, сообщили в Минобороны.Инцидент произошел сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря.Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал изменить курс. Этот район к тому же был закрыт для судоходства из-за стрельб в рамках российско-китайских учений. Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут поменять маршрут. "Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался. В Пентагоне отказались комментировать РИА Новости случившееся.
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владивосток
16:38 15.10.2021 (обновлено: 18:22 15.10.2021)
 

Американский эсминец попытался нарушить российскую границу

© Минобороны РоссииЭсминец USS Chafee в Японском море. Кадр видео
Эсминец USS Chafee в Японском море. Кадр видео
© Минобороны России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу недалеко от Владивостока, сообщили в Минобороны.
Инцидент произошел сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря.
Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал изменить курс. Этот район к тому же был закрыт для судоходства из-за стрельб в рамках российско-китайских учений.
Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут поменять маршрут.
"Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.
В Пентагоне отказались комментировать РИА Новости случившееся.
Итальянский фрегат Вирджинио Фазан принимает участие в учениях Sea Breeze-2021 в Черном море - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 13:33Сказано в эфире
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