https://ria.ru/20211015/granitsy-1754769314.html
Американский эсминец попытался нарушить российскую границу
Американский эсминец попытался нарушить российскую границу - РИА Новости, 15.10.2021
Американский эсминец попытался нарушить российскую границу
Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу недалеко от Владивостока, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:38
2021-10-15T16:38
2021-10-15T18:22
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754785573_26:0:1123:617_1920x0_80_0_0_02a54304bd2937644b67167218862981.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу недалеко от Владивостока, сообщили в Минобороны.Инцидент произошел сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря.Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал изменить курс. Этот район к тому же был закрыт для судоходства из-за стрельб в рамках российско-китайских учений. Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут поменять маршрут. "Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался. В Пентагоне отказались комментировать РИА Новости случившееся.
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/nato-1745472428.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754785573_163:0:986:617_1920x0_80_0_0_649f54068c5c4e6ea647f6cf14f44a84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу недалеко от Владивостока
, сообщили в Минобороны.
Инцидент произошел сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря.
Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал изменить курс. Этот район к тому же был закрыт для судоходства из-за стрельб в рамках российско-китайских учений.
Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут поменять маршрут.
"Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.
В Пентагоне отказались комментировать РИА Новости случившееся.