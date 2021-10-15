15:31 15.10.2021 (обновлено: 16:48 15.10.2021)
США объявили дату открытия границ для полностью вакцинированных туристов
США откроют границу для полностью вакцинированных путешественников 8 ноября
© AP Photo / Teresa CrawfordПассажиры возле контрольно-пропускного пункта в международном аэропорту О'Хара в Чикаго
© AP Photo / Teresa Crawford
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. США 8 ноября снимут ограничения на пересечение границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников из ряда стран, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя Белого дома.
Данная мера затронет путешественников из более чем 30 стран. Не указывается, каких именно стран это коснется.
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"США снимут ограничения на пересечение воздушной и наземных границ для полностью вакцинированных путешественников из более чем 30 стран, решение вступит в силу 8 ноября", - приводит агентство Рейтер слова чиновника. Как сообщается, Белый дом объявит о решении уже в пятницу.
По данным агентства Блумберг, вакцинированным приезжим все равно придется сдавать тест на коронавирус. Невакцинированных иностранцев "в большинстве случаев" не будут пускать на территорию США, передает агентство. Блумберг сообщает, что полностью вакцинированными в США считаются те, кто полностью привился любой вакциной, разрешенной ВОЗ.
Ранее Белый дом подтвердил, что начиная с ноября США введут требование о полной вакцинации для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев.
В конце сентября газета Washington Post сообщала, что гражданам, привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", с ноября могут отказать во въезде на территорию США, поскольку вакцина не получила одобрения американских регуляторов или ВОЗ.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.