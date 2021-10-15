https://ria.ru/20211015/granitsa-1754729417.html

Погранслужба Польши обвинила Белоруссию в попытках штурма границы

Погранслужба Польши обвинила Белоруссию в попытках штурма границы - РИА Новости, 15.10.2021

Погранслужба Польши обвинила Белоруссию в попытках штурма границы

Попытки штурма польской границы все чаще происходят со стороны Белоруссии, заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:37

2021-10-15T13:37

2021-10-15T13:37

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мигранты

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ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Попытки штурма польской границы все чаще происходят со стороны Белоруссии, заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская журналистам в пятницу."Мы сейчас наблюдаем больше попыток силового форсирования границы. Это большие группы – более 100 человек. Вчера также имели место такие происшествия. Пересечь границу пытались 100 человек в Наревке и 150 - в Кузнице", - рассказала Михальская.Она пояснила, что польским пограничникам удалось пресечь проникновение этих групп на территорию страны. При этом Михальская настаивает на том, что "эти группы организовывают белорусские службы".По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 19,5 тысячи.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211014/migranty-1754585880.html

https://ria.ru/20211014/polsha-1754643518.html

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, мигранты