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Погранслужба Польши обвинила Белоруссию в попытках штурма границы
Погранслужба Польши обвинила Белоруссию в попытках штурма границы - РИА Новости, 15.10.2021
Погранслужба Польши обвинила Белоруссию в попытках штурма границы
Попытки штурма польской границы все чаще происходят со стороны Белоруссии, заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:37
2021-10-15T13:37
в мире
белоруссия
польша
александр лукашенко
мигранты
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ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Попытки штурма польской границы все чаще происходят со стороны Белоруссии, заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская журналистам в пятницу."Мы сейчас наблюдаем больше попыток силового форсирования границы. Это большие группы – более 100 человек. Вчера также имели место такие происшествия. Пересечь границу пытались 100 человек в Наревке и 150 - в Кузнице", - рассказала Михальская.Она пояснила, что польским пограничникам удалось пресечь проникновение этих групп на территорию страны. При этом Михальская настаивает на том, что "эти группы организовывают белорусские службы".По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 19,5 тысячи.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211014/migranty-1754585880.html
https://ria.ru/20211014/polsha-1754643518.html
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в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, мигранты
13:37 15.10.2021
 
Погранслужба Польши обвинила Белоруссию в попытках штурма границы

Погранслужба Польши заявила об участившихся попытках штурма границы со стороны Белоруссии

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
Польские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Попытки штурма польской границы все чаще происходят со стороны Белоруссии, заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская журналистам в пятницу.
"Мы сейчас наблюдаем больше попыток силового форсирования границы. Это большие группы – более 100 человек. Вчера также имели место такие происшествия. Пересечь границу пытались 100 человек в Наревке и 150 - в Кузнице", - рассказала Михальская.
Сотрудница пограничной службы Польши на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 15:58
На границе Польши и Белоруссии нашли тело нелегального мигранта
Она пояснила, что польским пограничникам удалось пресечь проникновение этих групп на территорию страны. При этом Михальская настаивает на том, что "эти группы организовывают белорусские службы".
По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 19,5 тысячи.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 20:52
Сейм Польши принял закон о строительстве забора на границе с Белоруссией
 
В миреБелоруссияПольшаАлександр ЛукашенкоМигранты
 
 
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