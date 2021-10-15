Погранслужба Польши обвинила Белоруссию в попытках штурма границы
Погранслужба Польши заявила об участившихся попытках штурма границы со стороны Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Попытки штурма польской границы все чаще происходят со стороны Белоруссии, заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская журналистам в пятницу.
"Мы сейчас наблюдаем больше попыток силового форсирования границы. Это большие группы – более 100 человек. Вчера также имели место такие происшествия. Пересечь границу пытались 100 человек в Наревке и 150 - в Кузнице", - рассказала Михальская.
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Она пояснила, что польским пограничникам удалось пресечь проникновение этих групп на территорию страны. При этом Михальская настаивает на том, что "эти группы организовывают белорусские службы".
По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 19,5 тысячи.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.