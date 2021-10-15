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Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США - РИА Новости, 15.10.2021
Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов, сообщил Белый дом. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T03:09
2021-10-15T03:22
в мире
сша
джо байден
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов, сообщил Белый дом."В четверг, 14 октября, президент подписал законопроект, который предусматривает увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов, чего, как ожидается, должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря", — говорится в сообщении.Минфин США ранее предупредил, что если до 18 октября не предпринять необходимые по утверждению лимита действия, стране теоретически грозит дефолт.В Соединенных Штатах, в отличие от большинства государств, потолок долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения конгресса. С 1 октября страна превысила разрешенный законодательным органом лимит госдолга в 28,4 триллиона долларов.Сам дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность широко используют для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение поднять потолок долга из-за широких политических разногласий с демократами.
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в мире, сша, джо байден, вашингтон
03:09 15.10.2021 (обновлено: 03:22 15.10.2021)
 
Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США

Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга США на 480 миллиардов долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов, сообщил Белый дом.
"В четверг, 14 октября, президент подписал законопроект, который предусматривает увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов, чего, как ожидается, должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря", — говорится в сообщении.
Минфин США ранее предупредил, что если до 18 октября не предпринять необходимые по утверждению лимита действия, стране теоретически грозит дефолт.
В Соединенных Штатах, в отличие от большинства государств, потолок долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения конгресса. С 1 октября страна превысила разрешенный законодательным органом лимит госдолга в 28,4 триллиона долларов.
Сам дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность широко используют для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение поднять потолок долга из-за широких политических разногласий с демократами.
Вывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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В миреСШАДжо БайденВашингтон
 
 
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