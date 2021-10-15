https://ria.ru/20211015/gosdolg-1754663865.html

Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США

Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США - РИА Новости, 15.10.2021

Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов, сообщил Белый дом. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T03:09

2021-10-15T03:09

2021-10-15T03:22

в мире

сша

джо байден

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751706239_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_6c9888b548d9639a92f1d23a09d96937.jpg

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов, сообщил Белый дом."В четверг, 14 октября, президент подписал законопроект, который предусматривает увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов, чего, как ожидается, должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря", — говорится в сообщении.Минфин США ранее предупредил, что если до 18 октября не предпринять необходимые по утверждению лимита действия, стране теоретически грозит дефолт.В Соединенных Штатах, в отличие от большинства государств, потолок долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения конгресса. С 1 октября страна превысила разрешенный законодательным органом лимит госдолга в 28,4 триллиона долларов.Сам дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность широко используют для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение поднять потолок долга из-за широких политических разногласий с демократами.

https://ria.ru/20211007/defolt-1753577578.html

сша

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, вашингтон