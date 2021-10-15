https://ria.ru/20211015/germaniya-1754749120.html

Социал-демократы, "Зеленые" и либералы начнут формирование кабмина ФРГ

Социал-демократы, "Зеленые" и либералы начнут формирование кабмина ФРГ - РИА Новости, 15.10.2021

Социал-демократы, "Зеленые" и либералы начнут формирование кабмина ФРГ

Социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия договорились начать коалиционные переговоры, заявил кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:06

2021-10-15T15:06

2021-10-15T15:41

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германия

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БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия договорились начать коалиционные переговоры, заявил кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц.В пятницу прошел заключительный раунд зондирующих переговоров после выборов 26 сентября. Партии согласовали заключительный документ, который должны утвердить партийные органы - после этого начнутся коалиционные переговоры. Их итогом станет коалиционное соглашение и распределение министерских портфелей, как правило, такие переговоры длятся неделями, а иногда и месяцами.Ранее Шольц заявлял, что правительство может быть сформировано к рождеству, 25 декабря.

https://ria.ru/20211009/germaniya-1753738966.html

германия

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