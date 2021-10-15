Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/germaniya-1754749120.html
Социал-демократы, "Зеленые" и либералы начнут формирование кабмина ФРГ
Социал-демократы, "Зеленые" и либералы начнут формирование кабмина ФРГ - РИА Новости, 15.10.2021
Социал-демократы, "Зеленые" и либералы начнут формирование кабмина ФРГ
Социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия договорились начать коалиционные переговоры, заявил кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:06
2021-10-15T15:41
парламентские выборы в германии
германия
социал-демократическая партия германии
свободная демократическая партия германии
бундестаг германии
союз 90/зеленые (партия)
выборы в германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия договорились начать коалиционные переговоры, заявил кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц.В пятницу прошел заключительный раунд зондирующих переговоров после выборов 26 сентября. Партии согласовали заключительный документ, который должны утвердить партийные органы - после этого начнутся коалиционные переговоры. Их итогом станет коалиционное соглашение и распределение министерских портфелей, как правило, такие переговоры длятся неделями, а иногда и месяцами.Ранее Шольц заявлял, что правительство может быть сформировано к рождеству, 25 декабря.
https://ria.ru/20211009/germaniya-1753738966.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парламентские выборы в германии, германия, социал-демократическая партия германии, свободная демократическая партия германии, бундестаг германии, союз 90/зеленые (партия), выборы в германии
15:06 15.10.2021 (обновлено: 15:41 15.10.2021)
 
Социал-демократы, "Зеленые" и либералы начнут формирование кабмина ФРГ

Кандидат в канцлеры Шольц заявил о готовности трех партий сформировать правительство в ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия договорились начать коалиционные переговоры, заявил кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц.
В пятницу прошел заключительный раунд зондирующих переговоров после выборов 26 сентября. Партии согласовали заключительный документ, который должны утвердить партийные органы - после этого начнутся коалиционные переговоры. Их итогом станет коалиционное соглашение и распределение министерских портфелей, как правило, такие переговоры длятся неделями, а иногда и месяцами.
"Нам удалось договорится по документу об итогах зондирующих переговоров, который станет основой для решения партий. Перспективы, которые я могу сформировать, это то, что мы достигли хорошего результата, что в Германии может быть сформировано правительство, которое будет способствовать прогрессу, который необходим во многих-многих сферах", - заявил Шольц, который является кандидатом в канцлеры, на пресс-конференции в пятницу.
Ранее Шольц заявлял, что правительство может быть сформировано к рождеству, 25 декабря.
Канцлер Германии Ангела Меркель выходит на сцену во время ежегодного съезда партии в Лейпциге - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 08:00
Последняя великая партия Европы: это конец
 
Парламентские выборы в ГерманииГерманияСоциал-демократическая партия ГерманииСвободная демократическая партия ГерманииБундестаг ГерманииСоюз 90/Зеленые (партия)Выборы в Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
00:33ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море
Лента новостейМолния