15:06 15.10.2021 (обновлено: 15:41 15.10.2021)
Социал-демократы, "Зеленые" и либералы начнут формирование кабмина ФРГ
Кандидат в канцлеры Шольц заявил о готовности трех партий сформировать правительство в ФРГ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия договорились начать коалиционные переговоры, заявил кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц.
В пятницу прошел заключительный раунд зондирующих переговоров после выборов 26 сентября. Партии согласовали заключительный документ, который должны утвердить партийные органы - после этого начнутся коалиционные переговоры. Их итогом станет коалиционное соглашение и распределение министерских портфелей, как правило, такие переговоры длятся неделями, а иногда и месяцами.
"Нам удалось договорится по документу об итогах зондирующих переговоров, который станет основой для решения партий. Перспективы, которые я могу сформировать, это то, что мы достигли хорошего результата, что в Германии может быть сформировано правительство, которое будет способствовать прогрессу, который необходим во многих-многих сферах", - заявил Шольц, который является кандидатом в канцлеры, на пресс-конференции в пятницу.
Ранее Шольц заявлял, что правительство может быть сформировано к рождеству, 25 декабря.
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