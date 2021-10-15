https://ria.ru/20211015/germaniya-1754741492.html

Захарова заявила о "дикой кампании" против российских СМИ в Германии

Захарова заявила о "дикой кампании" против российских СМИ в Германии - РИА Новости, 15.10.2021

Захарова заявила о "дикой кампании" против российских СМИ в Германии

В Германии наблюдается дикая кампания против российских медиахолдингов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:30

2021-10-15T14:30

2021-10-15T17:31

германия

дмитрий песков

маргарита симоньян

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

мария захарова

rt deutsch

телеканал rt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736852796_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_b2095363133179c4f56408ae4543d79a.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Германии наблюдается дикая кампания против российских медиахолдингов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как отметила Захарова, у ФРГ есть международные обязательства, чтобы обеспечить и гарантировать свободу распространения информации. Она добавила, что российские СМИ хорошо зарекомендовали себя на многих континентах."Что же случилось такого с Германией, что случилось с Берлином, что это стало такой неразрешимой проблемой? На протяжении уже многих месяцев, уже, наверное, за год перевалило, дикая кампания против всего, что связано с российскими медиахолдингами. Отвратительное поведение Союза журналистов Германии", - сказала Захарова на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

https://ria.ru/20211015/diskriminatsiya-1754738302.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Это была ожидаемая история" – Симоньян о блокировке двух каналов RT на YouTube Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала новость о блокировке YouTube двух каналов немецкой редакции. 2021-10-15T14:30 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, дмитрий песков, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, мария захарова, rt deutsch, телеканал rt, россия