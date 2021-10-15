14:30 15.10.2021 (обновлено: 17:31 15.10.2021)
Захарова заявила о "дикой кампании" против российских СМИ в Германии
Захарова: дикая кампания против российских медиахолдингов проводится в Германии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Германии наблюдается дикая кампания против российских медиахолдингов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, у ФРГ есть международные обязательства, чтобы обеспечить и гарантировать свободу распространения информации. Она добавила, что российские СМИ хорошо зарекомендовали себя на многих континентах.
"Что же случилось такого с Германией, что случилось с Берлином, что это стало такой неразрешимой проблемой? На протяжении уже многих месяцев, уже, наверное, за год перевалило, дикая кампания против всего, что связано с российскими медиахолдингами. Отвратительное поведение Союза журналистов Германии", - сказала Захарова на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.