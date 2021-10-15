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Захарова заявила о "дикой кампании" против российских СМИ в Германии
Захарова заявила о "дикой кампании" против российских СМИ в Германии - РИА Новости, 15.10.2021
Захарова заявила о "дикой кампании" против российских СМИ в Германии
В Германии наблюдается дикая кампания против российских медиахолдингов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:30
2021-10-15T17:31
германия
дмитрий песков
маргарита симоньян
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
мария захарова
rt deutsch
телеканал rt
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Германии наблюдается дикая кампания против российских медиахолдингов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как отметила Захарова, у ФРГ есть международные обязательства, чтобы обеспечить и гарантировать свободу распространения информации. Она добавила, что российские СМИ хорошо зарекомендовали себя на многих континентах."Что же случилось такого с Германией, что случилось с Берлином, что это стало такой неразрешимой проблемой? На протяжении уже многих месяцев, уже, наверное, за год перевалило, дикая кампания против всего, что связано с российскими медиахолдингами. Отвратительное поведение Союза журналистов Германии", - сказала Захарова на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.
https://ria.ru/20211015/diskriminatsiya-1754738302.html
германия
россия
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
"Это была ожидаемая история" – Симоньян о блокировке двух каналов RT на YouTube
Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала новость о блокировке YouTube двух каналов немецкой редакции.
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германия, дмитрий песков, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, мария захарова, rt deutsch, телеканал rt, россия
14:30 15.10.2021 (обновлено: 17:31 15.10.2021)
 
Захарова заявила о "дикой кампании" против российских СМИ в Германии

Захарова: дикая кампания против российских медиахолдингов проводится в Германии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Германии наблюдается дикая кампания против российских медиахолдингов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, у ФРГ есть международные обязательства, чтобы обеспечить и гарантировать свободу распространения информации. Она добавила, что российские СМИ хорошо зарекомендовали себя на многих континентах.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 14:16
Захарова заявила о дискриминации русскоязычных СМИ за рубежом
"Что же случилось такого с Германией, что случилось с Берлином, что это стало такой неразрешимой проблемой? На протяжении уже многих месяцев, уже, наверное, за год перевалило, дикая кампания против всего, что связано с российскими медиахолдингами. Отвратительное поведение Союза журналистов Германии", - сказала Захарова на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.
 
ГерманияДмитрий ПесковМаргарита СимоньянФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTubeМария ЗахароваRT DeutschТелеканал RTРоссия
 
 
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