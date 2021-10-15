Польша предложит Евросоюзу проверить "Газпром"
Польша предложит ЕС проверить "Газпром" на возможное злоупотребление монопольной позицией
ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Польша предложит ЕС проверить "Газпром" на возможное злоупотребление монопольной позицией на европейском рынке газа, заявил министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка в эфире Польского радио. Это заявление он сделал на фоне продолжающегося энергетического кризиса в Евросоюзе.
Ранее в октябре "Газпром" отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году - 149,2 миллиарда кубометров). В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 138,3%), Германию (на 33,2%), Италию (на 14,2%), Румынию (на 305,6%), Сербию (на 125,2%), Польшу (на 11,2%), Болгарию (на 52,5%), Грецию (на 10,8%), Финляндию (на 17,5%).
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"Реализуются наихудшие сценарии, потому что он (газопровод "Северный поток 2" - ред.) стал предметом игры, которую "Газпром" проводит, ограничивая поставки газа в Европу. На существующих газопроводах они имеют пропускные способности, могли бы прекрасно разместить дополнительные объемы газа, как это делалось в прошлые годы. "Газпром" этого не хочет. "Газпром" хочет вынудить Европу, чтобы она согласилась на "Северный поток 2". К сожалению, в Европе есть такие наивные люди, которые считают, что после таких уступок будет лучше. По нашему мнению – это дорога в никуда", - сказал Куртыка.
"Мы будем очень сильно на следующей неделе на заседании Европейского совета акцентировать внимание на том, что Европа не может согласиться на энергетический шантаж. Эта проблема в большей степени касается Южной Европы и Западной Европы, где цены электроэнергии в значительной степени зависят от цены на газ", - добавил он.
"Наши предложения, очень далеко идущие – о необходимости проверки, нет ли со стороны "Газпрома" ситуации, в которой он злоупотребляет монополистической позицией. Это будет наш призыв к Европейской комиссии. Это будет наш призыв к остальным странам Европы", - заявил Куртыка.
Президент РФ Владимир Путин 13 октября заявил, что РФ увеличила, а не сокращала поставки газа в Европу, тогда как другие поставщики снизили их на 14 миллиардов кубометров, из них половина приходится на США.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил 14 октября, что Европа официально не обращалась в правительство России за дополнительными поставкам газа. Он также добавил, что "Газпром" как единственный экспортёр трубопроводного газа, на сегодняшний день полностью исполняет свои обязательства по всем контрактам, и если есть потребности в рамках долгосрочных контрактов увеличить объёмы поставок газа, то "Газпром" увеличивает их в соответствии с заявками.
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