https://ria.ru/20211015/gaz-1754827719.html
На Украине оценили вероятность энергокризиса
На Украине оценили вероятность энергокризиса - РИА Новости, 15.10.2021
На Украине оценили вероятность энергокризиса
Вопрос энергетического кризиса на Украине может быть рассмотрен на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в случае возникновения... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T23:57
2021-10-15T23:57
2021-10-15T23:57
экономика
украина
алексей данилов
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КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Вопрос энергетического кризиса на Украине может быть рассмотрен на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в случае возникновения форс-мажоров, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу."То, что касается непосредственно наличия газа, то мы находимся в ситуации, которая у нас была и в 2014 и в 2015, 2016, 2017 годах. Больше газа было только в 2020 году в хранилищах на начало отопительного сезона. У нас сегодня 18,7 миллиарда кубов газа, поэтому я бы сейчас никаких действий не предпринимал. Но ввиду того, что вопрос является достаточно острым, думаю на ближайшем заседании, этот вопрос (энергетического кризиса – ред.) будет предметом для рассмотрения в случае возникновения каких-то форс-мажоров в этой сфере", - сказал Данилов.
https://ria.ru/20211015/gaz-1754825909.html
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экономика, украина, алексей данилов
На Украине оценили вероятность энергокризиса
СНБО может рассмотреть вопрос энергокризиса на Украине в случае форс-мажора