https://ria.ru/20211015/gaz-1754825909.html

Нафтогаз обратился к замерзающим украинцам

В "Нафтогазе Украины" оценили запасы газа - РИА Новости, 15.10.2021

Нафтогаз обратился к замерзающим украинцам

Газа для обеспечения всех нужд населения у НАК "Нафтогаз Украины" достаточно, однако с бюджетными организациями "ситуация сложная", заявил глава правления... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T23:14

2021-10-15T23:14

2021-10-15T23:22

экономика

украина

нафтогаз украины

юрий витренко

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КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Газа для обеспечения всех нужд населения у НАК "Нафтогаз Украины" достаточно, однако с бюджетными организациями "ситуация сложная", заявил глава правления компании Юрий Витренко.Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее заявил, что газа в подземных хранилищах страны достаточно для потребностей населения и социальной сферы. Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно заявляла, что объекты социальной инфраструктуры на Украине пока не отапливаются, поэтому пациентам больниц приходится приносить из дома одеяла, а родителям в детские сады и школы – обогреватели."Хочу всех успокоить и ответственно сказать, что "Нафтогаз", национальная компания, имеет достаточно газа для обеспечения всех нужд населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется", - сказал Витренко в эфире телеканала "Украина 24".Он добавил, что "ситуация сложная" для других категорий потребителей, например бюджетных организаций.По его словам, в украинских хранилищах 10-15% газа принадлежит нерезидентам.По его словам, "нужно наращивать добычу собственную", "наконец-то в "Нафтогаз" изменения, которые позволяют это сделать".Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября - 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20211015/tranzit-1754707351.html

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украина

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экономика, украина, нафтогаз украины, юрий витренко