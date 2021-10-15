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https://ria.ru/20211015/gaz-1754825909.html
Нафтогаз обратился к замерзающим украинцам
В "Нафтогазе Украины" оценили запасы газа - РИА Новости, 15.10.2021
Нафтогаз обратился к замерзающим украинцам
Газа для обеспечения всех нужд населения у НАК "Нафтогаз Украины" достаточно, однако с бюджетными организациями "ситуация сложная", заявил глава правления... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T23:14
2021-10-15T23:22
экономика
украина
нафтогаз украины
юрий витренко
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КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Газа для обеспечения всех нужд населения у НАК "Нафтогаз Украины" достаточно, однако с бюджетными организациями "ситуация сложная", заявил глава правления компании Юрий Витренко.Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее заявил, что газа в подземных хранилищах страны достаточно для потребностей населения и социальной сферы. Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно заявляла, что объекты социальной инфраструктуры на Украине пока не отапливаются, поэтому пациентам больниц приходится приносить из дома одеяла, а родителям в детские сады и школы – обогреватели."Хочу всех успокоить и ответственно сказать, что "Нафтогаз", национальная компания, имеет достаточно газа для обеспечения всех нужд населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется", - сказал Витренко в эфире телеканала "Украина 24".Он добавил, что "ситуация сложная" для других категорий потребителей, например бюджетных организаций.По его словам, в украинских хранилищах 10-15% газа принадлежит нерезидентам.По его словам, "нужно наращивать добычу собственную", "наконец-то в "Нафтогаз" изменения, которые позволяют это сделать".Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября - 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211015/tranzit-1754707351.html
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экономика, украина, нафтогаз украины, юрий витренко
23:14 15.10.2021 (обновлено: 23:22 15.10.2021)
 
В "Нафтогазе Украины" оценили запасы газа

Витренко: у "Нафтогаза Украины" достаточно газа для обеспечения всех нужд населения

© REUTERS / Gleb GaranichСотрудник на газовой станции в районе Берегово, Украина
Сотрудник на газовой станции в районе Берегово, Украина - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Газа для обеспечения всех нужд населения у НАК "Нафтогаз Украины" достаточно, однако с бюджетными организациями "ситуация сложная", заявил глава правления компании Юрий Витренко.
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее заявил, что газа в подземных хранилищах страны достаточно для потребностей населения и социальной сферы. Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно заявляла, что объекты социальной инфраструктуры на Украине пока не отапливаются, поэтому пациентам больниц приходится приносить из дома одеяла, а родителям в детские сады и школы – обогреватели.
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Он добавил, что "ситуация сложная" для других категорий потребителей, например бюджетных организаций.
По его словам, в украинских хранилищах 10-15% газа принадлежит нерезидентам.
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Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября - 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
 
ЭкономикаУкраинаНафтогаз УкраиныЮрий Витренко
 
 
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