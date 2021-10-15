https://ria.ru/20211015/gaz-1754770544.html
Льготникам Подмосковья помогут установить датчики утечки газа
Льготникам Подмосковья помогут установить датчики утечки газа - РИА Новости, 15.10.2021
Льготникам Подмосковья помогут установить датчики утечки газа
Правительство Московской области окажет поддержку льготным категориям граждан в установке датчиков утечки газа. Сейчас идет подготовка списков нуждающихся в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:42
2021-10-15T16:42
2021-10-15T16:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754768915_0:21:2751:1568_1920x0_80_0_0_22ac86af040addb0b0e79b3bb53af6da.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительство Московской области окажет поддержку льготным категориям граждан в установке датчиков утечки газа. Сейчас идет подготовка списков нуждающихся в этом, сообщил телеканал "360"."Сейчас муниципалитеты готовят списки льготных категорий граждан, которым правительство Московской области окажет поддержку в вопросе установки газоанализаторов", – рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.Датчики зафиксируют утечку газа и автоматически перекроют его подачу, оповестив об этом владельца. Стоимость оборудования варьируется от 990 до 1,5 тысяч рублей."Вместе с установкой сумма не должна превысить 5 тысяч рублей", – подчеркнул Самарин.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754768915_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bd6d59425f4b7a3e20ee31be123374f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Правительство Московской области окажет поддержку льготным категориям граждан в установке датчиков утечки газа. Сейчас идет подготовка списков нуждающихся в этом, сообщил телеканал "360"
.
"Сейчас муниципалитеты готовят списки льготных категорий граждан, которым правительство Московской области окажет поддержку в вопросе установки газоанализаторов", – рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.
Датчики зафиксируют утечку газа и автоматически перекроют его подачу, оповестив об этом владельца. Стоимость оборудования варьируется от 990 до 1,5 тысяч рублей.
"Вместе с установкой сумма не должна превысить 5 тысяч рублей", – подчеркнул Самарин.