https://ria.ru/20211015/gaz-1754770544.html

Льготникам Подмосковья помогут установить датчики утечки газа

Льготникам Подмосковья помогут установить датчики утечки газа - РИА Новости, 15.10.2021

Льготникам Подмосковья помогут установить датчики утечки газа

Правительство Московской области окажет поддержку льготным категориям граждан в установке датчиков утечки газа. Сейчас идет подготовка списков нуждающихся в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:42

2021-10-15T16:42

2021-10-15T16:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительство Московской области окажет поддержку льготным категориям граждан в установке датчиков утечки газа. Сейчас идет подготовка списков нуждающихся в этом, сообщил телеканал "360"."Сейчас муниципалитеты готовят списки льготных категорий граждан, которым правительство Московской области окажет поддержку в вопросе установки газоанализаторов", – рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.Датчики зафиксируют утечку газа и автоматически перекроют его подачу, оповестив об этом владельца. Стоимость оборудования варьируется от 990 до 1,5 тысяч рублей."Вместе с установкой сумма не должна превысить 5 тысяч рублей", – подчеркнул Самарин.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)