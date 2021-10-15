Эксперт оценил запасы газа в Европе на зиму
Эксперт: ЕС должно хватить запасов газа на предстоящую зиму
© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
© AP Photo / Michel Spingler
"Запасы газа в ЕС росли хорошими темпами в последние недели, и при нормальной зиме у нас, вероятно, будет достаточно запасов", - сказал он.
По данным ассоциации Gas infrastructure Europe, на которую ссылается в своей статистике Еврокомиссия, по состоянию на 13 октября хранилища газа в Европе были заполнены на 78%, объём "голубого топлива" в них составлял 852,4 TWh (тераватт-часов). При этом 1 октября показатели находились на уровнях 75% и 830,9 TWh. В эту статистику входит Великобритания и 17 из 27 стран Евросоюза. При этом Еврокомиссия ранее отмечала, что не все страны ЕС располагают хранилищами для "голубого топлива".
Цены на газ в Европе растут несколько месяцев подряд, периодически устанавливая рекорды. Среди причин такой динамики - восстановление мировой экономики и, следовательно, спроса на газ, а также низкие уровни этого топлива в европейских хранилищах. Эксперты ранее отмечали, что увеличение поставок газа Европе могло бы смягчить ситуацию.
"Мы ожидаем, что поставки из России увеличатся в начале ноября, когда "Газпром", как объявил, завершит наполнение внутренних хранилищ газа", - сказал Хансен.
Сертификация газопровода "Северный поток 2", позволяющая начать прокачку газа по нему, вероятно, будет позже "с учетом нового правительства в Германии, которое сигнализирует о некоторых опасениях по поводу этого газопровода", отметил эксперт.
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