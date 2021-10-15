https://ria.ru/20211015/gaz-1754764314.html

Эксперт оценил запасы газа в Европе на зиму

Эксперт оценил запасы газа в Европе на зиму - РИА Новости, 15.10.2021

Эксперт оценил запасы газа в Европе на зиму

Запасов газа в Евросоюзе должно хватить на предстоящую зиму, кроме того, Россия с ноября может нарастить поставки, сказал РИА Новости глава отдела стратегий на... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:19

2021-10-15T16:19

2021-10-15T16:19

природный газ

европа

еврокомиссия

северный поток — 2

россия

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости, Мария Князева. Запасов газа в Евросоюзе должно хватить на предстоящую зиму, кроме того, Россия с ноября может нарастить поставки, сказал РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.По данным ассоциации Gas infrastructure Europe, на которую ссылается в своей статистике Еврокомиссия, по состоянию на 13 октября хранилища газа в Европе были заполнены на 78%, объём "голубого топлива" в них составлял 852,4 TWh (тераватт-часов). При этом 1 октября показатели находились на уровнях 75% и 830,9 TWh. В эту статистику входит Великобритания и 17 из 27 стран Евросоюза. При этом Еврокомиссия ранее отмечала, что не все страны ЕС располагают хранилищами для "голубого топлива".Цены на газ в Европе растут несколько месяцев подряд, периодически устанавливая рекорды. Среди причин такой динамики - восстановление мировой экономики и, следовательно, спроса на газ, а также низкие уровни этого топлива в европейских хранилищах. Эксперты ранее отмечали, что увеличение поставок газа Европе могло бы смягчить ситуацию.Сертификация газопровода "Северный поток 2", позволяющая начать прокачку газа по нему, вероятно, будет позже "с учетом нового правительства в Германии, которое сигнализирует о некоторых опасениях по поводу этого газопровода", отметил эксперт.

https://ria.ru/20211015/gaz-1754686447.html

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природный газ, европа, еврокомиссия, северный поток — 2, россия