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Вучич надеется обсудить с Путиным цены на газ
Вучич надеется обсудить с Путиным цены на газ - РИА Новости, 15.10.2021
Вучич надеется обсудить с Путиным цены на газ
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на встречу с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября, в ходе которой планирует обсудить цены на... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:39
2021-10-15T14:39
в мире
сербия
владимир путин
александр вучич
россия
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БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на встречу с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября, в ходе которой планирует обсудить цены на газ."Мы получили предварительную дату встречи с Путиным 25 ноября… Планирую обсудить цены на газ", - цитирует Вучича агентство Танюг.Сербский президент также сказал, что рассчитывает на благоприятные цены.
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в мире, сербия, владимир путин, александр вучич, россия
14:39 15.10.2021
 
Вучич надеется обсудить с Путиным цены на газ

Президент Сербии Вучич надеется обсудить с Путиным цены на газ 25 ноября

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на встречу с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября, в ходе которой планирует обсудить цены на газ.
"Мы получили предварительную дату встречи с Путиным 25 ноября… Планирую обсудить цены на газ", - цитирует Вучича агентство Танюг.
Сербский президент также сказал, что рассчитывает на благоприятные цены.
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 12:21
В Еврокомиссии заявили о полном выполнении "Газпромом" контрактов по газу
 
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