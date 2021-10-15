https://ria.ru/20211015/gaz-1754743585.html

Вучич надеется обсудить с Путиным цены на газ

Вучич надеется обсудить с Путиным цены на газ - РИА Новости, 15.10.2021

Вучич надеется обсудить с Путиным цены на газ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на встречу с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября, в ходе которой планирует обсудить цены на... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:39

2021-10-15T14:39

2021-10-15T14:39

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сербия

владимир путин

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россия

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БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на встречу с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября, в ходе которой планирует обсудить цены на газ."Мы получили предварительную дату встречи с Путиным 25 ноября… Планирую обсудить цены на газ", - цитирует Вучича агентство Танюг.Сербский президент также сказал, что рассчитывает на благоприятные цены.

https://ria.ru/20211015/gaz-1754712763.html

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в мире, сербия, владимир путин, александр вучич, россия