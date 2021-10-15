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Европа оправдала "Газпром"
В Еврокомиссии заявили о полном выполнении "Газпромом" контрактов по газу - РИА Новости, 15.10.2021
Европа оправдала "Газпром"
"Газпром" выполняет свои обязательства перед ЕС по поставкам топлива, заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:21
2021-10-15T12:50
экономика
азия
москва
владимир путин
еврокомиссия
газпром
франс тиммерманс
северный поток — 2
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. "Газпром" выполняет свои обязательства перед ЕС по поставкам топлива, заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.По словам Тиммерманса, на газовом рынке сложился "идеальный шторм" из-за пандемии COVID-19 и общего развития экономики. При этом он подчеркнул, что подобная ситуация не нова, а 25 лет назад стоимость голубого топлива была еще выше. Политик сообщил, что ЕС ожидает падения цен в начале следующего года.Тиммерманс также затронул тему "Северного потока — 2". По его мнению, решение о выдаче лицензии на эксплуатацию трубопровода находится исключительно в ведении Германии.Газовый рынок лихорадит уже несколько месяцев: если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов, то к концу сентября подорожали более чем вдвое, а на этой неделе на бирже зафиксировали исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров. Затем последовал откат — цены упали почти в два раза, ниже тысячи долларов.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва всегда была надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии. Он подчеркнул, что страна в полном объеме выполняет свои обязательства.
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экономика, азия, москва, владимир путин, еврокомиссия, газпром, франс тиммерманс, северный поток — 2, россия
12:21 15.10.2021 (обновлено: 12:50 15.10.2021)
 
В Еврокомиссии заявили о полном выполнении "Газпромом" контрактов по газу

Замглавы ЕК Тиммерманс заявил о полном выполнении "Газпромом" контрактов по газу

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. "Газпром" выполняет свои обязательства перед ЕС по поставкам топлива, заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
"Спрос огромен во всем мире. В Китае это тоже большая проблема, при этом Россия старается поставлять газ и туда в максимальном количестве. Но у нас нет оснований полагать, что Россия каким-либо образом манипулирует рынком", — рассказал он в беседе с болгарским телеканалом bTV.
По словам Тиммерманса, на газовом рынке сложился "идеальный шторм" из-за пандемии COVID-19 и общего развития экономики. При этом он подчеркнул, что подобная ситуация не нова, а 25 лет назад стоимость голубого топлива была еще выше. Политик сообщил, что ЕС ожидает падения цен в начале следующего года.
Тиммерманс также затронул тему "Северного потока — 2". По его мнению, решение о выдаче лицензии на эксплуатацию трубопровода находится исключительно в ведении Германии.
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Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва всегда была надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии. Он подчеркнул, что страна в полном объеме выполняет свои обязательства.
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ЭкономикаАзияМоскваВладимир ПутинЕврокомиссияГазпромФранс ТиммермансСеверный поток — 2Россия
 
 
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