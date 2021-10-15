https://ria.ru/20211015/gaz-1754712763.html

Европа оправдала "Газпром"

В Еврокомиссии заявили о полном выполнении "Газпромом" контрактов по газу - РИА Новости, 15.10.2021

Европа оправдала "Газпром"

"Газпром" выполняет свои обязательства перед ЕС по поставкам топлива, заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:21

2021-10-15T12:21

2021-10-15T12:50

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франс тиммерманс

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. "Газпром" выполняет свои обязательства перед ЕС по поставкам топлива, заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.По словам Тиммерманса, на газовом рынке сложился "идеальный шторм" из-за пандемии COVID-19 и общего развития экономики. При этом он подчеркнул, что подобная ситуация не нова, а 25 лет назад стоимость голубого топлива была еще выше. Политик сообщил, что ЕС ожидает падения цен в начале следующего года.Тиммерманс также затронул тему "Северного потока — 2". По его мнению, решение о выдаче лицензии на эксплуатацию трубопровода находится исключительно в ведении Германии.Газовый рынок лихорадит уже несколько месяцев: если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов, то к концу сентября подорожали более чем вдвое, а на этой неделе на бирже зафиксировали исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров. Затем последовал откат — цены упали почти в два раза, ниже тысячи долларов.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва всегда была надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии. Он подчеркнул, что страна в полном объеме выполняет свои обязательства.

https://ria.ru/20211015/rossiya-1754691353.html

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экономика, азия, москва, владимир путин, еврокомиссия, газпром, франс тиммерманс, северный поток — 2, россия