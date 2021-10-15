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https://ria.ru/20211015/gaz-1754673377.html
Новак: связи между газовым кризисом в Европе и "Северным потоком — 2" нет
Новак: связи между газовым кризисом в Европе и "Северным потоком — 2" нет - РИА Новости, 15.10.2021
Новак: связи между газовым кризисом в Европе и "Северным потоком — 2" нет
Утверждения о том, что Россия не расширяет поставки газа в Европу из-за желания ускорить сертификацию "Северного потока — 2" беспочвенны, заявил вице-премьер... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T08:44
2021-10-15T09:25
экономика
европа
александр новак
северный поток — 2
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Утверждения о том, что Россия не расширяет поставки газа в Европу из-за желания ускорить сертификацию "Северного потока — 2" беспочвенны, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели.Так он прокомментировал слова журналиста о том, что в западных СМИ Москву обвиняют в провоцировании газового кризиса через "нежелание наращивать поставки"."Никакой связи нет (между "Северным потоком — 2" и поставками — Прим. Ред. ). Почему? Потому что это инфраструктура, а не контракт", — сказал он.Новак отметил, что Россия все контракты на поставку газа исполняет в полном объеме, что подтверждают европейские партнеры. При этом он удивился этим претензиям в прессе."Что значит, могли поставить больше или не могли? Кому поставить, на деревню дедушке, что ли? Должны быть соответствующие заявки и соответствующие контракты", — заявил вице-премьер.Новак обратил внимание, что "Северный поток — 2" — "новый коммерческий маршрут, строительство которого на сегодняшний день уже закончено, проведены пусконаладочные работы, труба заполняется техническим газом, получены необходимые сертификации".Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, европа, александр новак, северный поток — 2, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
08:44 15.10.2021 (обновлено: 09:25 15.10.2021)
 
Новак: связи между газовым кризисом в Европе и "Северным потоком — 2" нет

Вице-премьер Новак: связи между газовым кризисом в Европе и "Северным потоком — 2" нет

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Утверждения о том, что Россия не расширяет поставки газа в Европу из-за желания ускорить сертификацию "Северного потока — 2" беспочвенны, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели.
Так он прокомментировал слова журналиста о том, что в западных СМИ Москву обвиняют в провоцировании газового кризиса через "нежелание наращивать поставки".
"Никакой связи нет (между "Северным потоком — 2" и поставками — Прим. Ред. ). Почему? Потому что это инфраструктура, а не контракт", — сказал он.
Новак отметил, что Россия все контракты на поставку газа исполняет в полном объеме, что подтверждают европейские партнеры. При этом он удивился этим претензиям в прессе.
"Что значит, могли поставить больше или не могли? Кому поставить, на деревню дедушке, что ли? Должны быть соответствующие заявки и соответствующие контракты", — заявил вице-премьер.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 08:00
В Европе тепло только тем, кто слушал Путина
Новак обратил внимание, что "Северный поток — 2" — "новый коммерческий маршрут, строительство которого на сегодняшний день уже закончено, проведены пусконаладочные работы, труба заполняется техническим газом, получены необходимые сертификации".
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаЕвропаАлександр НовакСеверный поток — 2РоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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