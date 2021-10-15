https://ria.ru/20211015/gaz-1754673377.html

Новак: связи между газовым кризисом в Европе и "Северным потоком — 2" нет

Новак: связи между газовым кризисом в Европе и "Северным потоком — 2" нет - РИА Новости, 15.10.2021

Новак: связи между газовым кризисом в Европе и "Северным потоком — 2" нет

Утверждения о том, что Россия не расширяет поставки газа в Европу из-за желания ускорить сертификацию "Северного потока — 2" беспочвенны, заявил вице-премьер... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T08:44

2021-10-15T08:44

2021-10-15T09:25

экономика

европа

александр новак

северный поток — 2

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Утверждения о том, что Россия не расширяет поставки газа в Европу из-за желания ускорить сертификацию "Северного потока — 2" беспочвенны, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели.Так он прокомментировал слова журналиста о том, что в западных СМИ Москву обвиняют в провоцировании газового кризиса через "нежелание наращивать поставки"."Никакой связи нет (между "Северным потоком — 2" и поставками — Прим. Ред. ). Почему? Потому что это инфраструктура, а не контракт", — сказал он.Новак отметил, что Россия все контракты на поставку газа исполняет в полном объеме, что подтверждают европейские партнеры. При этом он удивился этим претензиям в прессе."Что значит, могли поставить больше или не могли? Кому поставить, на деревню дедушке, что ли? Должны быть соответствующие заявки и соответствующие контракты", — заявил вице-премьер.Новак обратил внимание, что "Северный поток — 2" — "новый коммерческий маршрут, строительство которого на сегодняшний день уже закончено, проведены пусконаладочные работы, труба заполняется техническим газом, получены необходимые сертификации".Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-10-15T08:44 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, александр новак, северный поток — 2, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021