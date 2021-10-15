Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/gaz-1754666031.html
В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь - РИА Новости, 15.10.2021
В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
Газовоздушная смесь вспыхнула в пятиэтажном жилом доме в городе Амурске Хабаровского края, пострадала пожилая женщина, сообщает краевой главк МЧС России. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T04:56
2021-10-15T06:51
происшествия
хабаровский край
амурск
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728576106_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_3e111c7a76495d2f31f2846c9c347a80.jpg
ХАБАРОВСК, 15 окт - РИА Новости. Газовоздушная смесь вспыхнула в пятиэтажном жилом доме в городе Амурске Хабаровского края, пострадала пожилая женщина, сообщает краевой главк МЧС России.Пострадавшую передали медикам для госпитализации. Повреждения конструкций и оконных рам нет. Из подъезда пожарные вывели 19 человек. Причины инцидента выясняются.Позднее старший помощник руководителя регионального СУСК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарья Немцева сообщила, что следователи начали проверку после вспышки газовоздушной смеси."По данному факту следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сказала Немцева.Она добавила, что других пострадавших нет. Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20211008/vzryv-1753607787.html
хабаровский край
амурск
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728576106_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_1c2e1efec8d57d41e32f0cc41fd6d803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, хабаровский край, амурск, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
04:56 15.10.2021 (обновлено: 06:51 15.10.2021)
 
В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь

В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь, пострадала женщина

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОгнетушитель
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 15 окт - РИА Новости. Газовоздушная смесь вспыхнула в пятиэтажном жилом доме в городе Амурске Хабаровского края, пострадала пожилая женщина, сообщает краевой главк МЧС России.
"В 08.18 (1.18 мск) 15 октября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что из окна квартиры на четвертом этаже жилого пятиэтажного дома на проспекте Комсомольском в Амурске наблюдается черный густой дым. Дом газифицирован. Установили, что произошла вспышка газовоздушной смеси в квартире на кухне. В результате ожоги получила женщина 1946 года рождения", - говорится в сообщении.
Пострадавшую передали медикам для госпитализации. Повреждения конструкций и оконных рам нет. Из подъезда пожарные вывели 19 человек. Причины инцидента выясняются.
Позднее старший помощник руководителя регионального СУСК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарья Немцева сообщила, что следователи начали проверку после вспышки газовоздушной смеси.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сказала Немцева.
Она добавила, что других пострадавших нет. Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 05:44
В Ингушетии три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа
 
ПроисшествияХабаровский крайАмурскХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:57Лаврову подарили расшитый золотом бархатный халат
12:56В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве у мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
12:39Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров
12:37Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
12:36В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19
12:34Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции
12:34Швейцарский изобретатель антисептика выдвинул версию происхождения COVID-19
12:33Путин оценил сотрудничество стран СНГ в торговле на фоне пандемии
Лента новостейМолния