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В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь

В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь - РИА Новости, 15.10.2021

В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь

Газовоздушная смесь вспыхнула в пятиэтажном жилом доме в городе Амурске Хабаровского края, пострадала пожилая женщина, сообщает краевой главк МЧС России. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T04:56

2021-10-15T04:56

2021-10-15T06:51

происшествия

хабаровский край

амурск

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ХАБАРОВСК, 15 окт - РИА Новости. Газовоздушная смесь вспыхнула в пятиэтажном жилом доме в городе Амурске Хабаровского края, пострадала пожилая женщина, сообщает краевой главк МЧС России.Пострадавшую передали медикам для госпитализации. Повреждения конструкций и оконных рам нет. Из подъезда пожарные вывели 19 человек. Причины инцидента выясняются.Позднее старший помощник руководителя регионального СУСК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарья Немцева сообщила, что следователи начали проверку после вспышки газовоздушной смеси."По данному факту следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сказала Немцева.Она добавила, что других пострадавших нет. Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20211008/vzryv-1753607787.html

хабаровский край

амурск

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, амурск, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия