04:56 15.10.2021 (обновлено: 06:51 15.10.2021)
В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь, пострадала женщина
ХАБАРОВСК, 15 окт - РИА Новости. Газовоздушная смесь вспыхнула в пятиэтажном жилом доме в городе Амурске Хабаровского края, пострадала пожилая женщина, сообщает краевой главк МЧС России.
"В 08.18 (1.18 мск) 15 октября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что из окна квартиры на четвертом этаже жилого пятиэтажного дома на проспекте Комсомольском в Амурске наблюдается черный густой дым. Дом газифицирован. Установили, что произошла вспышка газовоздушной смеси в квартире на кухне. В результате ожоги получила женщина 1946 года рождения", - говорится в сообщении.
Пострадавшую передали медикам для госпитализации. Повреждения конструкций и оконных рам нет. Из подъезда пожарные вывели 19 человек. Причины инцидента выясняются.
Позднее старший помощник руководителя регионального СУСК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарья Немцева сообщила, что следователи начали проверку после вспышки газовоздушной смеси.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сказала Немцева.
Она добавила, что других пострадавших нет. Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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