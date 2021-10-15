https://ria.ru/20211015/gagarin-1754674612.html

На Сахалине отреставрировали барельеф Гагарина, найденный среди мусора

На Сахалине отреставрировали барельеф Гагарина, найденный среди мусора - РИА Новости, 15.10.2021

На Сахалине отреставрировали барельеф Гагарина, найденный среди мусора

Отреставрированный барельеф первого космонавта планеты Юрия Гагарина, найденный среди мусора, открыли в пятницу в сахалинском Невельске, сообщается в Instagram... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T08:59

2021-10-15T08:59

2021-10-15T08:59

общество

невельский городской округ

невельск

юрий гагарин (космонавт)

валерий лимаренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745321136_0:484:1081:1092_1920x0_80_0_0_61cf1e97c7bfda72d75614caa78fdfbb.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 окт - РИА Новости. Отреставрированный барельеф первого космонавта планеты Юрия Гагарина, найденный среди мусора, открыли в пятницу в сахалинском Невельске, сообщается в Instagram администрации Невельского городского округа.Разбитую стелу, посвященную памяти Гагарина, нашли на берегу реки местные жители. Остатки монумента, который раньше стоял на въезде в город, были засыпаны щебнем и мусором. По данным властей, памятник после землетрясения 2007 года находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации. В 2020 году его хотели перенести в новый сквер, но это оказалось невозможно из-за состояния стелы, ее демонтировали. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал восстановить стелу и установить в центре города."Сегодня в Невельске состоялось торжественное открытие барельефа первому летчику-космонавту, Герою Советского Союза Юрию Алексеевичу Гагарину", - говорится в сообщении.Как отметил глава администрации района Алексей Шабельник, барельеф - это историческая память. "Во время проведения реставрации родилась идея рядом с Невельским историко-краеведческим музеем создать экспозицию под открытым небом, барельеф Юрия Алексеевича Гагарина станет первым ее экспонатом", - приводятся в сообщении слова Шабельника.Стела была установлена в Невельске на улице Советской в 1971 году к десятой годовщине полета Гагарина в космос. В 1978 году жители города своими силами ее отреставрировали и установили на въезде в город. После сноса барельефа в 2020 году было возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. В августе прокуратура информировала, что по статье о самоуправстве перед судом предстанет вице-мэр городского округа.

невельский городской округ

невельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, невельский городской округ, невельск, юрий гагарин (космонавт), валерий лимаренко