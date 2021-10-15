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На Сахалине отреставрировали барельеф Гагарина, найденный среди мусора
На Сахалине отреставрировали барельеф Гагарина, найденный среди мусора - РИА Новости, 15.10.2021
На Сахалине отреставрировали барельеф Гагарина, найденный среди мусора
Отреставрированный барельеф первого космонавта планеты Юрия Гагарина, найденный среди мусора, открыли в пятницу в сахалинском Невельске, сообщается в Instagram... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T08:59
2021-10-15T08:59
общество
невельский городской округ
невельск
юрий гагарин (космонавт)
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 окт - РИА Новости. Отреставрированный барельеф первого космонавта планеты Юрия Гагарина, найденный среди мусора, открыли в пятницу в сахалинском Невельске, сообщается в Instagram администрации Невельского городского округа.Разбитую стелу, посвященную памяти Гагарина, нашли на берегу реки местные жители. Остатки монумента, который раньше стоял на въезде в город, были засыпаны щебнем и мусором. По данным властей, памятник после землетрясения 2007 года находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации. В 2020 году его хотели перенести в новый сквер, но это оказалось невозможно из-за состояния стелы, ее демонтировали. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал восстановить стелу и установить в центре города."Сегодня в Невельске состоялось торжественное открытие барельефа первому летчику-космонавту, Герою Советского Союза Юрию Алексеевичу Гагарину", - говорится в сообщении.Как отметил глава администрации района Алексей Шабельник, барельеф - это историческая память. "Во время проведения реставрации родилась идея рядом с Невельским историко-краеведческим музеем создать экспозицию под открытым небом, барельеф Юрия Алексеевича Гагарина станет первым ее экспонатом", - приводятся в сообщении слова Шабельника.Стела была установлена в Невельске на улице Советской в 1971 году к десятой годовщине полета Гагарина в космос. В 1978 году жители города своими силами ее отреставрировали и установили на въезде в город. После сноса барельефа в 2020 году было возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. В августе прокуратура информировала, что по статье о самоуправстве перед судом предстанет вице-мэр городского округа.
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РИА Новости
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96
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общество, невельский городской округ, невельск, юрий гагарин (космонавт), валерий лимаренко
08:59 15.10.2021
 
На Сахалине отреставрировали барельеф Гагарина, найденный среди мусора

В Невельске открыли отреставрированный барельеф Гагарина, найденный среди мусора

© Фото : @glubinka_rossii/InstagramБарельеф первого космонавта Юрия Гагарина, который оказался брошен на берегу моря в Невельске
Барельеф первого космонавта Юрия Гагарина, который оказался брошен на берегу моря в Невельске - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : @glubinka_rossii/Instagram
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 окт - РИА Новости. Отреставрированный барельеф первого космонавта планеты Юрия Гагарина, найденный среди мусора, открыли в пятницу в сахалинском Невельске, сообщается в Instagram администрации Невельского городского округа.
Разбитую стелу, посвященную памяти Гагарина, нашли на берегу реки местные жители. Остатки монумента, который раньше стоял на въезде в город, были засыпаны щебнем и мусором. По данным властей, памятник после землетрясения 2007 года находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации. В 2020 году его хотели перенести в новый сквер, но это оказалось невозможно из-за состояния стелы, ее демонтировали. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал восстановить стелу и установить в центре города.
"Сегодня в Невельске состоялось торжественное открытие барельефа первому летчику-космонавту, Герою Советского Союза Юрию Алексеевичу Гагарину", - говорится в сообщении.
Как отметил глава администрации района Алексей Шабельник, барельеф - это историческая память. "Во время проведения реставрации родилась идея рядом с Невельским историко-краеведческим музеем создать экспозицию под открытым небом, барельеф Юрия Алексеевича Гагарина станет первым ее экспонатом", - приводятся в сообщении слова Шабельника.
Стела была установлена в Невельске на улице Советской в 1971 году к десятой годовщине полета Гагарина в космос. В 1978 году жители города своими силами ее отреставрировали и установили на въезде в город. После сноса барельефа в 2020 году было возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. В августе прокуратура информировала, что по статье о самоуправстве перед судом предстанет вице-мэр городского округа.
 
ОбществоНевельский городской округНевельскЮрий Гагарин (космонавт)Валерий Лимаренко
 
 
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