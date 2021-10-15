На Сахалине отреставрировали барельеф Гагарина, найденный среди мусора
В Невельске открыли отреставрированный барельеф Гагарина, найденный среди мусора
© Фото : @glubinka_rossii/InstagramБарельеф первого космонавта Юрия Гагарина, который оказался брошен на берегу моря в Невельске
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 окт - РИА Новости. Отреставрированный барельеф первого космонавта планеты Юрия Гагарина, найденный среди мусора, открыли в пятницу в сахалинском Невельске, сообщается в Instagram администрации Невельского городского округа.
Разбитую стелу, посвященную памяти Гагарина, нашли на берегу реки местные жители. Остатки монумента, который раньше стоял на въезде в город, были засыпаны щебнем и мусором. По данным властей, памятник после землетрясения 2007 года находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации. В 2020 году его хотели перенести в новый сквер, но это оказалось невозможно из-за состояния стелы, ее демонтировали. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал восстановить стелу и установить в центре города.
"Сегодня в Невельске состоялось торжественное открытие барельефа первому летчику-космонавту, Герою Советского Союза Юрию Алексеевичу Гагарину", - говорится в сообщении.
Как отметил глава администрации района Алексей Шабельник, барельеф - это историческая память. "Во время проведения реставрации родилась идея рядом с Невельским историко-краеведческим музеем создать экспозицию под открытым небом, барельеф Юрия Алексеевича Гагарина станет первым ее экспонатом", - приводятся в сообщении слова Шабельника.
Стела была установлена в Невельске на улице Советской в 1971 году к десятой годовщине полета Гагарина в космос. В 1978 году жители города своими силами ее отреставрировали и установили на въезде в город. После сноса барельефа в 2020 году было возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. В августе прокуратура информировала, что по статье о самоуправстве перед судом предстанет вице-мэр городского округа.