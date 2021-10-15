https://ria.ru/20211015/fsin-1754825063.html

УФСИН раскрыло детали бунта в колонии во Владикавказе

УФСИН раскрыло детали бунта в колонии во Владикавказе - РИА Новости, 15.10.2021

УФСИН раскрыло детали бунта в колонии во Владикавказе

Двое заключенных, помещенных в ШИЗО исправительной колонии №1 Владикавказа, устроили беспорядки в учреждении, сообщает УФСИН по Северной Осетии. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T22:51

2021-10-15T22:51

2021-10-15T23:15

происшествия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

владикавказ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152862/78/1528627813_0:74:1437:882_1920x0_80_0_0_4574a4a1978ca619abf1bc6d1be7cb90.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Двое заключенных, помещенных в ШИЗО исправительной колонии №1 Владикавказа, устроили беспорядки в учреждении, сообщает УФСИН по Северной Осетии."Сегодня в ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия. В ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников", - говорится в сообщении.Данные осужденные предприняли попытку дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки. Поддавшись на провокацию, другие осужденные учинили погром, принялись ломать ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры."На место происшествия прибыло руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, Уполномоченный по правам человека. В настоящее время предпринимают меры по стабилизации обстановки. Ситуация находится на контроле у руководства ФСИН России", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210905/proisshestviya-1748764514.html

россия

владикавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, владикавказ