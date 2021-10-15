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УФСИН раскрыло детали бунта в колонии во Владикавказе
УФСИН раскрыло детали бунта в колонии во Владикавказе - РИА Новости, 15.10.2021
УФСИН раскрыло детали бунта в колонии во Владикавказе
Двое заключенных, помещенных в ШИЗО исправительной колонии №1 Владикавказа, устроили беспорядки в учреждении, сообщает УФСИН по Северной Осетии. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T22:51
2021-10-15T22:51
2021-10-15T23:15
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
владикавказ
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Двое заключенных, помещенных в ШИЗО исправительной колонии №1 Владикавказа, устроили беспорядки в учреждении, сообщает УФСИН по Северной Осетии."Сегодня в ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия. В ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников", - говорится в сообщении.Данные осужденные предприняли попытку дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки. Поддавшись на провокацию, другие осужденные учинили погром, принялись ломать ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры."На место происшествия прибыло руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, Уполномоченный по правам человека. В настоящее время предпринимают меры по стабилизации обстановки. Ситуация находится на контроле у руководства ФСИН России", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210905/proisshestviya-1748764514.html
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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, владикавказ
22:51 15.10.2021 (обновлено: 23:15 15.10.2021)
УФСИН раскрыло детали бунта в колонии во Владикавказе
Двое осужденных из ШИЗО спровоцировали беспорядки в колонии во Владикавказе