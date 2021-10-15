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Начальника академии ФСБ утвердили главой антитеррористического центра СНГ
Начальника академии ФСБ утвердили главой антитеррористического центра СНГ - РИА Новости, 15.10.2021
Начальника академии ФСБ утвердили главой антитеррористического центра СНГ
Начальник академии ФСБ России Евгений Сысоев утвержден главой Антитеррористического центра СНГ в ходе заседания совета Глав государств Содружества, сообщил... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:28
2021-10-15T13:55
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
в мире
белоруссия
александр лукашенко
евгений сысоев
россия
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Начальник академии ФСБ России Евгений Сысоев утвержден главой Антитеррористического центра СНГ в ходе заседания совета Глав государств Содружества, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Есть предложение назначить его на должность руководителя Антитеррористического центра СНГ. Нет возражений? Нет", - сказал Лукашенко на заседании, которое проходит онлайн.Представляя кандидатуру Сысоева на должность главы АТЦ СНГ, глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев отметил, что ему 62 года, начиная с 1983 года он проходил службу в органах государственной безопасности. С 2013 по 2016 год занимал пост замдиректора ФСБ, а с 2016 по 2018 год был директором исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте, приобрел опыт международной деятельности. В обязанности на новой должности вступит с 1 января 2022 года.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире, белоруссия, александр лукашенко, евгений сысоев, россия
13:28 15.10.2021 (обновлено: 13:55 15.10.2021)
 
Начальника академии ФСБ утвердили главой антитеррористического центра СНГ

Начальника академии ФСБ Сысоева утвердили главой антитеррористического центра СНГ

© Фото : Академия ФСБ РоссииНачальник Академии ФСБ России Евгений Сысоев
Начальник Академии ФСБ России Евгений Сысоев - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Академия ФСБ России
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Начальник академии ФСБ России Евгений Сысоев утвержден главой Антитеррористического центра СНГ в ходе заседания совета Глав государств Содружества, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Есть предложение назначить его на должность руководителя Антитеррористического центра СНГ. Нет возражений? Нет", - сказал Лукашенко на заседании, которое проходит онлайн.
Представляя кандидатуру Сысоева на должность главы АТЦ СНГ, глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев отметил, что ему 62 года, начиная с 1983 года он проходил службу в органах государственной безопасности. С 2013 по 2016 год занимал пост замдиректора ФСБ, а с 2016 по 2018 год был директором исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте, приобрел опыт международной деятельности. В обязанности на новой должности вступит с 1 января 2022 года.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоЕвгений СысоевРоссия
 
 
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