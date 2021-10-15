https://ria.ru/20211015/fsb-1754726821.html

Начальника академии ФСБ утвердили главой антитеррористического центра СНГ

Начальника академии ФСБ утвердили главой антитеррористического центра СНГ - РИА Новости, 15.10.2021

Начальника академии ФСБ утвердили главой антитеррористического центра СНГ

Начальник академии ФСБ России Евгений Сысоев утвержден главой Антитеррористического центра СНГ в ходе заседания совета Глав государств Содружества, сообщил... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:28

2021-10-15T13:28

2021-10-15T13:55

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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александр лукашенко

евгений сысоев

россия

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Начальник академии ФСБ России Евгений Сысоев утвержден главой Антитеррористического центра СНГ в ходе заседания совета Глав государств Содружества, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Есть предложение назначить его на должность руководителя Антитеррористического центра СНГ. Нет возражений? Нет", - сказал Лукашенко на заседании, которое проходит онлайн.Представляя кандидатуру Сысоева на должность главы АТЦ СНГ, глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев отметил, что ему 62 года, начиная с 1983 года он проходил службу в органах государственной безопасности. С 2013 по 2016 год занимал пост замдиректора ФСБ, а с 2016 по 2018 год был директором исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте, приобрел опыт международной деятельности. В обязанности на новой должности вступит с 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20211013/spetssluzhby-1754443592.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире, белоруссия, александр лукашенко, евгений сысоев, россия