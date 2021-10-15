https://ria.ru/20211015/frg-1754813526.html

Меркель напоследок оставила Европе послание

Меркель рассказала, чего ожидает от нового правительства Германии - РИА Новости, 15.10.2021

Меркель напоследок оставила Европе послание

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Брюсселе выразила уверенность в том, что новое правительство страны будет "проевропейским" и будет... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T20:24

2021-10-15T20:24

2021-10-15T20:31

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европа

германия

ангела меркель

выборы в парламент германии

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БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Брюсселе выразила уверенность в том, что новое правительство страны будет "проевропейским" и будет понимать значение Европы "для мира и свободы"."Это важное послание для других стран-членов ЕС", - подчеркнула канцлер ФРГ.По словам Меркель, она ожидает, что новое правительство во многом продолжит то, что было начато нынешним правительством, однако будут и "новые акценты". Трансляция пресс-конференции размещена в Twitter бельгийского премьера.В пятницу Социал-демократическая партия Германии, "Союз-90"/"Зеленые" и Свободная демократическая партия ФРГ сообщили, что завершили так называемые зондирующие переговоры и будут рекомендовать своим партиям принять решение о начале коалиционных переговоров - это заключительная фаза переговоров, на которой партии должны выработать правительственную программу и распределить министерские портфели.

https://ria.ru/20211015/germaniya-1754749120.html

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в мире, европа, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии