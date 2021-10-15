https://ria.ru/20211015/frg-1754813526.html
Меркель напоследок оставила Европе послание
Меркель рассказала, чего ожидает от нового правительства Германии - РИА Новости, 15.10.2021
Меркель напоследок оставила Европе послание
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Брюсселе выразила уверенность в том, что новое правительство страны будет "проевропейским" и будет... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T20:24
2021-10-15T20:24
2021-10-15T20:31
в мире
европа
германия
ангела меркель
выборы в парламент германии
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БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Брюсселе выразила уверенность в том, что новое правительство страны будет "проевропейским" и будет понимать значение Европы "для мира и свободы"."Это важное послание для других стран-членов ЕС", - подчеркнула канцлер ФРГ.По словам Меркель, она ожидает, что новое правительство во многом продолжит то, что было начато нынешним правительством, однако будут и "новые акценты". Трансляция пресс-конференции размещена в Twitter бельгийского премьера.В пятницу Социал-демократическая партия Германии, "Союз-90"/"Зеленые" и Свободная демократическая партия ФРГ сообщили, что завершили так называемые зондирующие переговоры и будут рекомендовать своим партиям принять решение о начале коалиционных переговоров - это заключительная фаза переговоров, на которой партии должны выработать правительственную программу и распределить министерские портфели.
https://ria.ru/20211015/germaniya-1754749120.html
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в мире, европа, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии
20:24 15.10.2021 (обновлено: 20:31 15.10.2021)
Меркель рассказала, чего ожидает от нового правительства Германии
Меркель выразила уверенность в "проевропейской" ориентации нового правительства Германии