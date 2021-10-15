https://ria.ru/20211015/foto-1754749778.html

Оконфузившаяся на встрече с Путиным журналистка попыталась оправдаться

Американская ведущая похвасталась фотографиями с Путиным - РИА Новости, 15.10.2021

Оконфузившаяся на встрече с Путиным журналистка попыталась оправдаться

Ведущая канала CNBC Хедли Гэмбл выложила в профиле Instagram снимки с президентом Владимиром Путиным с пленарного заседания форума "Российская энергетическая... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:10

2021-10-15T15:10

2021-10-15T17:56

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ведущая канала CNBC Хедли Гэмбл выложила в профиле Instagram снимки с президентом Владимиром Путиным с пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", где она работала модератором.На фото телеведущая держит в руках печатный выпуск газеты "Коммерсант". На первой полосе издание разместило фото, где видны ноги журналистки на фоне президента России, сидящего сбоку от нее."Мой лучший ракурс", — пошутила Гэмбл.Она опубликовала в аккаунте еще несколько фото. На одном из них ведущая CNBC выходит на сцену впереди российского лидера. В описании к кадру женщина обратила внимание подписчиков на свою "властную" походку.Многие пользователи в комментариях поддержали репортершу и поздравили с выдающимся интервью. Однако не все разделили такой позиции."Путин, как настоящий джентльмен, пропустил даму вперед", — заметил один из пользователей Instagram."Президент одержал верх в дискуссии, а теперь вы пытаетесь доказать всем, что хорошо держались", — отметил другой комментатор.Пленарное заседание форума РЭН состоялось в среду. Гэмбл задала Путину несколько вопросов, касающихся экспорта российской энергетики на западный рынок. Как отметил сам президент, разговора по газу не вышло, так как у нее были неверные данные о поставках.

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в мире, сша, владимир путин, россия