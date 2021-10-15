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Лучшие фото недели: жизнь "на Марсе", розовая соль и редкое северное сияние
Лучшие фото недели: жизнь "на Марсе", розовая соль и редкое северное сияние - РИА Новости, 15.10.2021
Лучшие фото недели: жизнь "на Марсе", розовая соль и редкое северное сияние
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 15.10.2021
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фото
мадрид
кинофестиваль
осень
израиль
таиланд
кабул (город)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
мадрид
израиль
таиланд
кабул (город)
катманду
остин
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фото, фото, мадрид, кинофестиваль, осень, израиль, таиланд, кабул (город), катманду, остин, бразилия, евпатория, барселона (город), греция, лондон, лас-вегас, калифорния, красноярский край, новосибирск, москва, русское географическое общество, бордо, амаль аламуддин, коммунальные службы, кошки, вашингтон, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:19 15.10.2021 (обновлено: 11:29 15.10.2021)
 

Лучшие фото недели: жизнь "на Марсе", розовая соль и редкое северное сияние

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

Амаль Клуни на Лондонском кинофестивале.

Амаль Клуни во время Лондонского кинофестиваля BFI в Лондоне
1 из 30

Амаль Клуни на Лондонском кинофестивале.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
© AFP 2021 / Philippe Lopez

Пожарные закрывают картину огнеупорным одеялом во время учений в Кафедральном соборе святого Андрея Первозванного в Бордо.

Французские пожарные закрывают картину огнеупорным одеялом во время противопожарных учений в соборе Сент-Андре в Бордо
2 из 30

Пожарные закрывают картину огнеупорным одеялом во время учений в Кафедральном соборе святого Андрея Первозванного в Бордо.

© AFP 2021 / Philippe Lopez
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha

Протестующая на демонстрации в Бангкоке против премьер-министра Таиланда и за освобождение политзаключенных.

Протестующая во время демонстрации против премьер-министра Таиланда Праюта Чан-о-ча и в поддержку освобождения политических заключенных возле Бангкокской следственной тюрьмы
3 из 30

Протестующая на демонстрации в Бангкоке против премьер-министра Таиланда и за освобождение политзаключенных.

© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Спасатели в Новосибирске вытаскивают автомобиль, провалившийся под асфальт из-за прорыва трубопровода.

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска извлекают автомобиль, упавший в провалившийся грунт теплотрассы в Новосибирске
4 из 30

Спасатели в Новосибирске вытаскивают автомобиль, провалившийся под асфальт из-за прорыва трубопровода.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Amir Cohen

Эксперимент по имитации жизни на Марсе в израильской пустыне Негев.

Ученые участвуют в эксперименте имитирующий миссию на Марс недалеко от Мицпе-Рамона, Израиль
5 из 30

Эксперимент по имитации жизни на Марсе в израильской пустыне Негев.

© REUTERS / Amir Cohen
© AFP 2021 / Getty Images/Bryan Steffy

Участницы бурлеск-шоу Fantasy в Лас-Вегасе.

Актерский состав FANTASY в отеле и казино Luxor в Лас-Вегасе
6 из 30

Участницы бурлеск-шоу Fantasy в Лас-Вегасе.

© AFP 2021 / Getty Images/Bryan Steffy
© AP Photo / Matt Dunham

Благородный олень в Буши-парке на юго-западе Лондона.

Благородный олень ревет на рассвете во время сезона гона в Буши-парке, юго-западный Лондон
7 из 30

Благородный олень в Буши-парке на юго-западе Лондона.

© AP Photo / Matt Dunham
© REUTERS / Ivan Alvarado

Марш протеста индийских активистов мапуче в Сантьяго против Дня Колумба.

Марш протеста индийских активистов мапуче против Дня Колумба в центре Сантьяго, Чили
8 из 30

Марш протеста индийских активистов мапуче в Сантьяго против Дня Колумба.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2021 / Bulent Kilic

Талибы (движение запрещено в России как террористическое) в центре Кабула.

Члены движения Талибан (террористическая организация, запрещена в РФ) в центре Кабула
9 из 30

Талибы (движение запрещено в России как террористическое) в центре Кабула.

© AFP 2021 / Bulent Kilic
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка во время экспресс-тестирования на COVID-19 в ГУМе.
Девушка во время экспресс-тестирования на COVID-19 в ГУМе
10 из 30
Девушка во время экспресс-тестирования на COVID-19 в ГУМе.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© AFP 2021 / Sergio Lima

Участники акции против министра экономики Бразилии Паулу Гедеса, упомянутого в "Досье Пандоры".

Участники акции против министра экономики Бразилии Паулу Гедеса после его упоминания в журналистском расследовании досье Пандоры
11 из 30

Участники акции против министра экономики Бразилии Паулу Гедеса, упомянутого в "Досье Пандоры".

© AFP 2021 / Sergio Lima
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ВМФ России на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 "Магадан", построенной на "Адмиралтейских верфях".

Военнослужащие ВМФ РФ на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 Магадан
12 из 30

Военнослужащие ВМФ России на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 "Магадан", построенной на "Адмиралтейских верфях".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© REUTERS / PU HUANG

Группа Danza Azteca Guadalupana выступает на мероприятии в Остине, посвященном Дню коренных народов.

Участники танцевальной группы Danza Azteca Guadalupana выступают на мероприятии, посвященном Дню коренных народов, в Остине
13 из 30

Группа Danza Azteca Guadalupana выступает на мероприятии в Остине, посвященном Дню коренных народов.

© REUTERS / PU HUANG
© РИА Новости / Вадим Романов / Перейти в фотобанк

В Ленинградской области из-за подъема солнечной активности впервые за несколько лет появилось северное сияние.

Северное сияние в Ленинградской области
14 из 30

В Ленинградской области из-за подъема солнечной активности впервые за несколько лет появилось северное сияние.

© РИА Новости / Вадим Романов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.

Добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
15 из 30

Добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© REUTERS / Evelyn Hockstein

Задержание на акции против изменения климата возле Белого дома в Вашингтоне.

Задержание участника акции протеста против изменения климата возле Белого дома в Вашингтоне
16 из 30

Задержание на акции против изменения климата возле Белого дома в Вашингтоне.

© REUTERS / Evelyn Hockstein
© REUTERS / Kevin Lamarque

Многоквартирный дом в Арлингтоне.

Мужчина на балконе многоквартирного дома в Арлингтоне
17 из 30

Многоквартирный дом в Арлингтоне.

© REUTERS / Kevin Lamarque
© AP Photo / Invision / Jack Plunkett

Рэперша Меган Ти Сталлион выступает на музыкальном фестивале в Остине.

Megan Thee Stallion выступает на музыкальном фестивале в Остине
18 из 30

Рэперша Меган Ти Сталлион выступает на музыкальном фестивале в Остине.

© AP Photo / Invision / Jack Plunkett
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Девочки играют на качелях в Катманду.

Девочка катается на качелях на окраине Катманду
19 из 30

Девочки играют на качелях в Катманду.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha

Официантка несет десерты в затопленном ресторане в Таиланде.

Официант подает десерты в затопленном ресторане Chaopraya Antique Café в Таиланде
20 из 30

Официантка несет десерты в затопленном ресторане в Таиланде.

© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
© AP Photo / Manu Fernandez

Солдаты Испанского легиона в Мадриде.

Солдаты Испанского легион в Мадриде
21 из 30

Солдаты Испанского легиона в Мадриде.

© AP Photo / Manu Fernandez
© REUTERS / Carla Carniel

Паломники в базилике в Апаресиде, Бразилия.

Паломники в базилике в Апаресиде, Бразилия
22 из 30

Паломники в базилике в Апаресиде, Бразилия.

© REUTERS / Carla Carniel
© AFP 2021 / Bulent Kilic

Бойцы запрещенного в России движения "Талибан" примеряют протезы.

Бойцы Талибана* примеряют протезы
23 из 30

Бойцы запрещенного в России движения "Талибан" примеряют протезы.

© AFP 2021 / Bulent Kilic
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Электричка движется по осенней тайге вдоль Енисея.

Пригородный электропоезд движется вдоль Енисея в осенней восточно-сибирской тайге в Красноярском крае
24 из 30

Электричка движется по осенней тайге вдоль Енисея.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Автомобиль коммунальных служб промывает специальным моющим средством асфальт на Кудринской площади в Москве.

Автомобиль коммунальных служб во время промывки специальным моющим средством асфальтобетонного покрытия на Кудринской площади в Москве
25 из 30

Автомобиль коммунальных служб промывает специальным моющим средством асфальт на Кудринской площади в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка породы бурма на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках.
Кошка породы бурма на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
26 из 30
Кошка породы бурма на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© AP Photo / Emilio Morenatti

Протесты в Барселоне.

Протесты в Барселоне
27 из 30

Протесты в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Девочка играет в мяч на пляже в Калифорнии.

Девочка играет в мяч на пляже в Калифорнии
28 из 30

Девочка играет в мяч на пляже в Калифорнии.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© РИА Новости / Иван Секретарев / Перейти в фотобанк

Участники экспедиции "Пламя Чесмы. Греческий гамбит" Русского географического общества и члены экипажа подвязывают парус на фока-рее фрегата "Штандарт" в гавани Науссы у острова Парос.

Экспедиция РГО Пламя Чесмы. Греческий гамбит в Средиземном море
29 из 30

Участники экспедиции "Пламя Чесмы. Греческий гамбит" Русского географического общества и члены экипажа подвязывают парус на фока-рее фрегата "Штандарт" в гавани Науссы у острова Парос.

© РИА Новости / Иван Секретарев
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© AFP 2021 / Oliver Bunic

Пассажиры в защитных масках выходят из трамвая в Белграде.

Пассажиры в защитных масках выходят из трамвая в Белграде, Сербия
30 из 30

Пассажиры в защитных масках выходят из трамвая в Белграде.

© AFP 2021 / Oliver Bunic
 
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