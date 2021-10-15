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Лучшие фото недели: жизнь "на Марсе", розовая соль и редкое северное сияние

Лучшие фото недели: жизнь "на Марсе", розовая соль и редкое северное сияние - РИА Новости, 15.10.2021

Лучшие фото недели: жизнь "на Марсе", розовая соль и редкое северное сияние

Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 15.10.2021

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фото

мадрид

кинофестиваль

осень

израиль

таиланд

кабул (город)

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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

мадрид

израиль

таиланд

кабул (город)

катманду

остин

бразилия

евпатория

барселона (город)

греция

лондон

лас-вегас

калифорния

красноярский край

новосибирск

москва

бордо

вашингтон

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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