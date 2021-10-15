Лучшие фото недели: жизнь "на Марсе", розовая соль и редкое северное сияние
Амаль Клуни на Лондонском кинофестивале.
Амаль Клуни на Лондонском кинофестивале.
Пожарные закрывают картину огнеупорным одеялом во время учений в Кафедральном соборе святого Андрея Первозванного в Бордо.
Пожарные закрывают картину огнеупорным одеялом во время учений в Кафедральном соборе святого Андрея Первозванного в Бордо.
Протестующая на демонстрации в Бангкоке против премьер-министра Таиланда и за освобождение политзаключенных.
Протестующая на демонстрации в Бангкоке против премьер-министра Таиланда и за освобождение политзаключенных.
Спасатели в Новосибирске вытаскивают автомобиль, провалившийся под асфальт из-за прорыва трубопровода.
Спасатели в Новосибирске вытаскивают автомобиль, провалившийся под асфальт из-за прорыва трубопровода.
Эксперимент по имитации жизни на Марсе в израильской пустыне Негев.
Участницы бурлеск-шоу Fantasy в Лас-Вегасе.
Благородный олень в Буши-парке на юго-западе Лондона.
Благородный олень в Буши-парке на юго-западе Лондона.
Марш протеста индийских активистов мапуче в Сантьяго против Дня Колумба.
Талибы (движение запрещено в России как террористическое) в центре Кабула.
Участники акции против министра экономики Бразилии Паулу Гедеса, упомянутого в "Досье Пандоры".
Участники акции против министра экономики Бразилии Паулу Гедеса, упомянутого в "Досье Пандоры".
Военнослужащие ВМФ России на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 "Магадан", построенной на "Адмиралтейских верфях".
Военнослужащие ВМФ России на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 "Магадан", построенной на "Адмиралтейских верфях".
Группа Danza Azteca Guadalupana выступает на мероприятии в Остине, посвященном Дню коренных народов.
Группа Danza Azteca Guadalupana выступает на мероприятии в Остине, посвященном Дню коренных народов.
В Ленинградской области из-за подъема солнечной активности впервые за несколько лет появилось северное сияние.
В Ленинградской области из-за подъема солнечной активности впервые за несколько лет появилось северное сияние.
Добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.
Добыча розовой соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.
Задержание на акции против изменения климата возле Белого дома в Вашингтоне.
Задержание на акции против изменения климата возле Белого дома в Вашингтоне.
Многоквартирный дом в Арлингтоне.
Рэперша Меган Ти Сталлион выступает на музыкальном фестивале в Остине.
Рэперша Меган Ти Сталлион выступает на музыкальном фестивале в Остине.
Девочки играют на качелях в Катманду.
Девочки играют на качелях в Катманду.
Официантка несет десерты в затопленном ресторане в Таиланде.
Солдаты Испанского легиона в Мадриде.
Солдаты Испанского легиона в Мадриде.
Паломники в базилике в Апаресиде, Бразилия.
Бойцы запрещенного в России движения "Талибан" примеряют протезы.
Электричка движется по осенней тайге вдоль Енисея.
Электричка движется по осенней тайге вдоль Енисея.
Автомобиль коммунальных служб промывает специальным моющим средством асфальт на Кудринской площади в Москве.
Автомобиль коммунальных служб промывает специальным моющим средством асфальт на Кудринской площади в Москве.
Протесты в Барселоне.
Протесты в Барселоне.
Девочка играет в мяч на пляже в Калифорнии.
Девочка играет в мяч на пляже в Калифорнии.
Участники экспедиции "Пламя Чесмы. Греческий гамбит" Русского географического общества и члены экипажа подвязывают парус на фока-рее фрегата "Штандарт" в гавани Науссы у острова Парос.
Участники экспедиции "Пламя Чесмы. Греческий гамбит" Русского географического общества и члены экипажа подвязывают парус на фока-рее фрегата "Штандарт" в гавани Науссы у острова Парос.
Пассажиры в защитных масках выходят из трамвая в Белграде.