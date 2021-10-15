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Религия
https://ria.ru/20211015/festival-1754701094.html
В РПЦ обсудят зависимость от соцсетей
В РПЦ обсудят зависимость от соцсетей - РИА Новости, 15.10.2021
В РПЦ обсудят зависимость от соцсетей
Блага и вред от социальных сетей станут одной из основных тем обсуждения на IX Международном фестивале православных СМИ "Вера и слово", рассказали на... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:35
2021-10-15T11:35
религия
русская православная церковь
борис корчевников
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Блага и вред от социальных сетей станут одной из основных тем обсуждения на IX Международном фестивале православных СМИ "Вера и слово", рассказали на посвященной его проведению конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" представители РПЦ и православных СМИ.Сетевая пресс-конференция состоялась в четверг. Фестиваль пройдет с 18 по 22 октября 2021 года по благословению патриарха Московского и всея руси Кирилла, и будет посвящен теме "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации". На нем также пройдут практические обсуждения работы в различных социальных сетях, тема его панельной дискуссии заявлена как "Бессмертие: цифра и клетка", а теме обучения священников работе в социальных сетях будет посвящена отдельная презентация, говорится в опубликованной на сайте Русской православной церкви программе фестиваля."Меня духовник учил: проснулся - перекрестись. Я себя ловлю на мысли о том, что проснувшись, хватаю телефон. Это ведь тоже реальность - могут сказать, что это мои проблемы, но это проблемы всех. &lt;...&gt; Великий мыслитель Лотман говорил, что любая техника должна стать культурой - тогда она начинает работать на благо человека, и мне кажется, что мы не успеваем из техники сделать культуру в терминах Лотмана", - сказал Легойда.По мнению гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, реальность соцсетей погружает человека в новые культурологические обстоятельства. "Мною, например, они еще не до конца осознаны, но я над ними размышляю постоянно. Например, это огромный вселенский шум: да, слово о Боге, слово о добре, слово о важном звучит среди этого шума, но насколько в этом шуме это слово может попасть в сердца людей?... Иногда в этом шуме хочется замолчать, потому что Бог открывается в тишине и молчании, а в шуме открывается или нет - это все вопросы, на которые необходимо искать ответы", - заключил Корчевников.Главный редактор радио "Вера" Илья Кузьменков относится к социальным сетям как к благу и серьезному развитию медиа, добавляющему им честности, прозрачности и конкуренции, и средству защиты общества. "Мне кажется очень важным этот уход от презумпции медиа как вещателей, как единственных носителей правды. Мне кажется, если бы в России в начале XX века были социальные сети, коммунизм не смог бы людям так заморочить голову, и мы как-то по-другому прошли бы его. Такой монополизации и, как следствие, диктаторской истории XX века, (возможно, не было бы)", - сказал на пресс-конференции Кузьменков.
https://ria.ru/20211014/tsifra-1754611066.html
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русская православная церковь, борис корчевников, россия
11:35 15.10.2021
 

В РПЦ обсудят зависимость от соцсетей

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСвященнослужители на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя
Священнослужители на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Блага и вред от социальных сетей станут одной из основных тем обсуждения на IX Международном фестивале православных СМИ "Вера и слово", рассказали на посвященной его проведению конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" представители РПЦ и православных СМИ.
Сетевая пресс-конференция состоялась в четверг. Фестиваль пройдет с 18 по 22 октября 2021 года по благословению патриарха Московского и всея руси Кирилла, и будет посвящен теме "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации". На нем также пройдут практические обсуждения работы в различных социальных сетях, тема его панельной дискуссии заявлена как "Бессмертие: цифра и клетка", а теме обучения священников работе в социальных сетях будет посвящена отдельная презентация, говорится в опубликованной на сайте Русской православной церкви программе фестиваля.
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"Меня духовник учил: проснулся - перекрестись. Я себя ловлю на мысли о том, что проснувшись, хватаю телефон. Это ведь тоже реальность - могут сказать, что это мои проблемы, но это проблемы всех. <...> Великий мыслитель Лотман говорил, что любая техника должна стать культурой - тогда она начинает работать на благо человека, и мне кажется, что мы не успеваем из техники сделать культуру в терминах Лотмана", - сказал Легойда.
По мнению гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, реальность соцсетей погружает человека в новые культурологические обстоятельства. "Мною, например, они еще не до конца осознаны, но я над ними размышляю постоянно. Например, это огромный вселенский шум: да, слово о Боге, слово о добре, слово о важном звучит среди этого шума, но насколько в этом шуме это слово может попасть в сердца людей?... Иногда в этом шуме хочется замолчать, потому что Бог открывается в тишине и молчании, а в шуме открывается или нет - это все вопросы, на которые необходимо искать ответы", - заключил Корчевников.
Главный редактор радио "Вера" Илья Кузьменков относится к социальным сетям как к благу и серьезному развитию медиа, добавляющему им честности, прозрачности и конкуренции, и средству защиты общества. "Мне кажется очень важным этот уход от презумпции медиа как вещателей, как единственных носителей правды. Мне кажется, если бы в России в начале XX века были социальные сети, коммунизм не смог бы людям так заморочить голову, и мы как-то по-другому прошли бы его. Такой монополизации и, как следствие, диктаторской истории XX века, (возможно, не было бы)", - сказал на пресс-конференции Кузьменков.
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