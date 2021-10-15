https://ria.ru/20211015/festival-1754701094.html

В РПЦ обсудят зависимость от соцсетей

В РПЦ обсудят зависимость от соцсетей - РИА Новости, 15.10.2021

В РПЦ обсудят зависимость от соцсетей

Блага и вред от социальных сетей станут одной из основных тем обсуждения на IX Международном фестивале православных СМИ "Вера и слово", рассказали на... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:35

2021-10-15T11:35

2021-10-15T11:35

религия

русская православная церковь

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Блага и вред от социальных сетей станут одной из основных тем обсуждения на IX Международном фестивале православных СМИ "Вера и слово", рассказали на посвященной его проведению конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" представители РПЦ и православных СМИ.Сетевая пресс-конференция состоялась в четверг. Фестиваль пройдет с 18 по 22 октября 2021 года по благословению патриарха Московского и всея руси Кирилла, и будет посвящен теме "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации". На нем также пройдут практические обсуждения работы в различных социальных сетях, тема его панельной дискуссии заявлена как "Бессмертие: цифра и клетка", а теме обучения священников работе в социальных сетях будет посвящена отдельная презентация, говорится в опубликованной на сайте Русской православной церкви программе фестиваля."Меня духовник учил: проснулся - перекрестись. Я себя ловлю на мысли о том, что проснувшись, хватаю телефон. Это ведь тоже реальность - могут сказать, что это мои проблемы, но это проблемы всех. <...> Великий мыслитель Лотман говорил, что любая техника должна стать культурой - тогда она начинает работать на благо человека, и мне кажется, что мы не успеваем из техники сделать культуру в терминах Лотмана", - сказал Легойда.По мнению гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, реальность соцсетей погружает человека в новые культурологические обстоятельства. "Мною, например, они еще не до конца осознаны, но я над ними размышляю постоянно. Например, это огромный вселенский шум: да, слово о Боге, слово о добре, слово о важном звучит среди этого шума, но насколько в этом шуме это слово может попасть в сердца людей?... Иногда в этом шуме хочется замолчать, потому что Бог открывается в тишине и молчании, а в шуме открывается или нет - это все вопросы, на которые необходимо искать ответы", - заключил Корчевников.Главный редактор радио "Вера" Илья Кузьменков относится к социальным сетям как к благу и серьезному развитию медиа, добавляющему им честности, прозрачности и конкуренции, и средству защиты общества. "Мне кажется очень важным этот уход от презумпции медиа как вещателей, как единственных носителей правды. Мне кажется, если бы в России в начале XX века были социальные сети, коммунизм не смог бы людям так заморочить голову, и мы как-то по-другому прошли бы его. Такой монополизации и, как следствие, диктаторской истории XX века, (возможно, не было бы)", - сказал на пресс-конференции Кузьменков.

https://ria.ru/20211014/tsifra-1754611066.html

https://ria.ru/20200527/1572030447.html

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русская православная церковь, борис корчевников, россия