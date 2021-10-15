https://ria.ru/20211015/facepay-1754686715.html

Ликсутов рассказал, как работает система Face Pay в московском метро

Ликсутов рассказал, как работает система Face Pay в московском метро - РИА Новости, 15.10.2021

Ликсутов рассказал, как работает система Face Pay в московском метро

Очки и маски не помешают распознаванию лиц пассажиров системой Face Pay в метро Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:28

2021-10-15T10:28

2021-10-15T10:28

технологии

московский метрополитен

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Очки и маски не помешают распознаванию лиц пассажиров системой Face Pay в метро Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке.В пятницу на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того, чтобы пользоваться сервисом надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Сделать это нужно заранее, за несколько часов до предполагаемого пользования сервисом. Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически списываются.Он также отметил, что на открытых станциях при неярком, кое-где "историческом" освещении система может срабатывать несколько дольше, требуется больше времени, чтобы узнать человека в темноте или в плохо освещенном месте."Не выйдет и использовать фотографию лица для оплаты проезда: технология Liveness отличает живое лицо от изображенного на фото", - рассказал Ликсутов.По его словам, для корректной работы сервиса фото должно быть сделано в анфас при хорошем освещении, лицо должно быть открыто.По прогнозам дептранса, в ближайшие 2-3 года 10-15% пассажиров будут регулярно пользоваться системой Face Pay."Мы будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймём, что спрос на новый сервис растёт. Сейчас по одному турникету установлено в каждом вестибюле станций, а на некоторых станциях их больше, так, на "Смоленской" Филевской линии турникетов с Face Pay уже три", - отметил Ликсутов.Заммэра отметил, что данные пользователей Face Pay в метро Москвы надежно зашифрованы.Так что, если вы еще беспокоитесь по поводу того самого "Большого брата", то можно быть спокойным — он не следит за нами, а служит вам и открывает все двери", - сообщил Ликсутов.

https://ria.ru/20210903/biometriya-1748574074.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, московский метрополитен, москва, максим ликсутов