https://ria.ru/20211015/facepay-1754686715.html
Ликсутов рассказал, как работает система Face Pay в московском метро
Ликсутов рассказал, как работает система Face Pay в московском метро - РИА Новости, 15.10.2021
Ликсутов рассказал, как работает система Face Pay в московском метро
Очки и маски не помешают распознаванию лиц пассажиров системой Face Pay в метро Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:28
2021-10-15T10:28
2021-10-15T10:28
технологии
московский метрополитен
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Очки и маски не помешают распознаванию лиц пассажиров системой Face Pay в метро Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке.В пятницу на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того, чтобы пользоваться сервисом надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Сделать это нужно заранее, за несколько часов до предполагаемого пользования сервисом. Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически списываются.Он также отметил, что на открытых станциях при неярком, кое-где "историческом" освещении система может срабатывать несколько дольше, требуется больше времени, чтобы узнать человека в темноте или в плохо освещенном месте."Не выйдет и использовать фотографию лица для оплаты проезда: технология Liveness отличает живое лицо от изображенного на фото", - рассказал Ликсутов.По его словам, для корректной работы сервиса фото должно быть сделано в анфас при хорошем освещении, лицо должно быть открыто.По прогнозам дептранса, в ближайшие 2-3 года 10-15% пассажиров будут регулярно пользоваться системой Face Pay."Мы будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймём, что спрос на новый сервис растёт. Сейчас по одному турникету установлено в каждом вестибюле станций, а на некоторых станциях их больше, так, на "Смоленской" Филевской линии турникетов с Face Pay уже три", - отметил Ликсутов.Заммэра отметил, что данные пользователей Face Pay в метро Москвы надежно зашифрованы.Так что, если вы еще беспокоитесь по поводу того самого "Большого брата", то можно быть спокойным — он не следит за нами, а служит вам и открывает все двери", - сообщил Ликсутов.
https://ria.ru/20210903/biometriya-1748574074.html
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технологии, московский метрополитен, москва, максим ликсутов
Ликсутов рассказал, как работает система Face Pay в московском метро
Заммэра Москвы Ликсутов: очки и маски не помешают распознаванию лиц системой Face Pay
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Очки и маски не помешают распознаванию лиц пассажиров системой Face Pay в метро Москвы
, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов
в своей колонке
.
В пятницу на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того, чтобы пользоваться сервисом надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Сделать это нужно заранее, за несколько часов до предполагаемого пользования сервисом. Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически списываются.
"Прозрачные очки и маски не станут помехой для распознавания лица пассажира, если хотя бы 40% его лица остаются открытыми. Если же закрыта большая часть лица, то потребуется чуть больше времени для распознавания пассажира. При проходе через турникет сдвиньте вниз маску – тогда система распознает вас быстрее", - сообщил Ликсутов.
Он также отметил, что на открытых станциях при неярком, кое-где "историческом" освещении система может срабатывать несколько дольше, требуется больше времени, чтобы узнать человека в темноте или в плохо освещенном месте.
"Не выйдет и использовать фотографию лица для оплаты проезда: технология Liveness отличает живое лицо от изображенного на фото", - рассказал Ликсутов.
По его словам, для корректной работы сервиса фото должно быть сделано в анфас при хорошем освещении, лицо должно быть открыто.
По прогнозам дептранса, в ближайшие 2-3 года 10-15% пассажиров будут регулярно пользоваться системой Face Pay.
"Мы будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймём, что спрос на новый сервис растёт. Сейчас по одному турникету установлено в каждом вестибюле станций, а на некоторых станциях их больше, так, на "Смоленской" Филевской линии турникетов с Face Pay уже три", - отметил Ликсутов.
Заммэра отметил, что данные пользователей Face Pay в метро Москвы надежно зашифрованы.
"Приватность будет на самом высоком уровне: все данные надежно зашифрованы. Камера на турникете считывает биометрический ключ. То есть, сравниваются биометрические ключи пользователей Face Pay, а не изображение лица или другие персональные данные.
Так что, если вы еще беспокоитесь по поводу того самого "Большого брата", то можно быть спокойным — он не следит за нами, а служит вам и открывает все двери", - сообщил Ликсутов.