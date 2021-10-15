https://ria.ru/20211015/evpatoriya-1754805953.html
Источник: прокуратура ходатайствует о снятии главы Евпатории с должности
Источник: прокуратура ходатайствует о снятии главы Евпатории с должности - РИА Новости, 15.10.2021
Источник: прокуратура ходатайствует о снятии главы Евпатории с должности
Прокуратура вынесла представление о снятии с должности в связи с утратой доверия главы курортной Евпатории Романа Тихончука, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:24
2021-10-15T19:24
2021-10-15T19:39
происшествия
евпатория
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753141934_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_85fce9c93e6f6809a81dc903bcdb55db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Прокуратура вынесла представление о снятии с должности в связи с утратой доверия главы курортной Евпатории Романа Тихончука, сообщил РИА Новости источник в городском совете крымского курортного города."Комиссия горсовета поддержала прокурора по вопросу увольнения Тихончука, 22 октября сессия горсовета и депутаты будут голосовать", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе обыска дома у Тихончука изъяли компьютер с документами, подтверждающими, что тот руководит фирмой, обеспечивающей крымские здравницы всем необходимым - "от спичек до простыней".В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей крымского курортного города Евпатория. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.
https://ria.ru/20210924/arest-1751660965.html
евпатория
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753141934_88:0:1367:959_1920x0_80_0_0_9e8720e76fad29171ba2894d6a19609f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евпатория, россия
19:24 15.10.2021 (обновлено: 19:39 15.10.2021)
Источник: прокуратура ходатайствует о снятии главы Евпатории с должности
Источник: прокуратура ходатайствует о снятии главы Евпатории Тихончука с должности
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Прокуратура вынесла представление о снятии с должности в связи с утратой доверия главы курортной Евпатории Романа Тихончука, сообщил РИА Новости источник в городском совете крымского курортного города.
"Комиссия горсовета поддержала прокурора по вопросу увольнения Тихончука, 22 октября сессия горсовета и депутаты будут голосовать", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе обыска дома у Тихончука изъяли компьютер с документами, подтверждающими, что тот руководит фирмой, обеспечивающей крымские здравницы всем необходимым - "от спичек до простыней".
В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей крымского курортного города Евпатория
. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов
подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.