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Источник: прокуратура ходатайствует о снятии главы Евпатории с должности
Источник: прокуратура ходатайствует о снятии главы Евпатории с должности - РИА Новости, 15.10.2021
Источник: прокуратура ходатайствует о снятии главы Евпатории с должности
Прокуратура вынесла представление о снятии с должности в связи с утратой доверия главы курортной Евпатории Романа Тихончука, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:24
2021-10-15T19:39
происшествия
евпатория
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Прокуратура вынесла представление о снятии с должности в связи с утратой доверия главы курортной Евпатории Романа Тихончука, сообщил РИА Новости источник в городском совете крымского курортного города."Комиссия горсовета поддержала прокурора по вопросу увольнения Тихончука, 22 октября сессия горсовета и депутаты будут голосовать", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе обыска дома у Тихончука изъяли компьютер с документами, подтверждающими, что тот руководит фирмой, обеспечивающей крымские здравницы всем необходимым - "от спичек до простыней".В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей крымского курортного города Евпатория. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.
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происшествия, евпатория, россия
19:24 15.10.2021 (обновлено: 19:39 15.10.2021)
 
Источник: прокуратура ходатайствует о снятии главы Евпатории с должности

Источник: прокуратура ходатайствует о снятии главы Евпатории Тихончука с должности

© РИА Новости / Алексей ПавлишакГлава администрации Евпатории Роман Тихончук
Глава администрации Евпатории Роман Тихончук - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Прокуратура вынесла представление о снятии с должности в связи с утратой доверия главы курортной Евпатории Романа Тихончука, сообщил РИА Новости источник в городском совете крымского курортного города.
"Комиссия горсовета поддержала прокурора по вопросу увольнения Тихончука, 22 октября сессия горсовета и депутаты будут голосовать", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе обыска дома у Тихончука изъяли компьютер с документами, подтверждающими, что тот руководит фирмой, обеспечивающей крымские здравницы всем необходимым - "от спичек до простыней".
В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей крымского курортного города Евпатория. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.
Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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