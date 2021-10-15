https://ria.ru/20211015/evpatoriya-1754805953.html

Источник: прокуратура ходатайствует о снятии главы Евпатории с должности

Источник: прокуратура ходатайствует о снятии главы Евпатории с должности - РИА Новости, 15.10.2021

Источник: прокуратура ходатайствует о снятии главы Евпатории с должности

Прокуратура вынесла представление о снятии с должности в связи с утратой доверия главы курортной Евпатории Романа Тихончука, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T19:24

2021-10-15T19:24

2021-10-15T19:39

происшествия

евпатория

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Прокуратура вынесла представление о снятии с должности в связи с утратой доверия главы курортной Евпатории Романа Тихончука, сообщил РИА Новости источник в городском совете крымского курортного города."Комиссия горсовета поддержала прокурора по вопросу увольнения Тихончука, 22 октября сессия горсовета и депутаты будут голосовать", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе обыска дома у Тихончука изъяли компьютер с документами, подтверждающими, что тот руководит фирмой, обеспечивающей крымские здравницы всем необходимым - "от спичек до простыней".В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей крымского курортного города Евпатория. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.

https://ria.ru/20210924/arest-1751660965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, евпатория, россия