https://ria.ru/20211015/esminets-1754807694.html
В Белом доме пока не ознакомились с деталями инцидента в Японском море
В Белом доме пока не ознакомились с деталями инцидента в Японском море - РИА Новости, 15.10.2021
В Белом доме пока не ознакомились с деталями инцидента в Японском море
Белый дом пока не ознакомился с сообщениями об инциденте с участием кораблей США и РФ в Японском море, заявила в пятницу представитель пресс-службы Белого дома... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:32
2021-10-15T19:32
2021-10-15T19:32
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Белый дом пока не ознакомился с сообщениями об инциденте с участием кораблей США и РФ в Японском море, заявила в пятницу представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер."Я пока не располагаю информацией по данному вопросу. Мне необходимо изучить вопрос, прежде чем ответить вам. Я впервые слышу об этом инциденте", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.Ранее Минобороны РФ сообщило, что американский эсминец Chafee предпринял попытку нарушить госграницу РФ в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Позже российское военное ведомство опубликовало видео, на котором "Адмирал Трибуц" вынуждает американский военный корабль уйти в нейтральные воды.На видео показан американский эсминец, идущий параллельным курсом с "Трибуцем" на дистанции всего пары сотен метров. На корме эсминца - палубный вертолет Seahawk с заведенным двигателем. В конце видеоролика Chafee берет лево на борт и начинает удаляться от российского корабля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вмф рф, сша, военно-морские силы сша, японское море, россия
В Белом доме пока не ознакомились с деталями инцидента в Японском море
Белый дом пока не ознакомился с деталями инцидента с эсминцем Chafee в Японском море
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости.
Белый дом пока не ознакомился с сообщениями об инциденте с участием кораблей США
и РФ
в Японском море
, заявила в пятницу представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Я пока не располагаю информацией по данному вопросу. Мне необходимо изучить вопрос, прежде чем ответить вам. Я впервые слышу об этом инциденте", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что американский эсминец Chafee предпринял попытку нарушить госграницу РФ в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Позже российское военное ведомство опубликовало видео, на котором "Адмирал Трибуц" вынуждает американский военный корабль уйти в нейтральные воды.
На видео показан американский эсминец, идущий параллельным курсом с "Трибуцем" на дистанции всего пары сотен метров. На корме эсминца - палубный вертолет Seahawk с заведенным двигателем. В конце видеоролика Chafee берет лево на борт и начинает удаляться от российского корабля.