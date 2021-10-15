https://ria.ru/20211015/esminets-1754782515.html

Пентагон отказался комментировать инцидент с эсминцем в Японском море

Пентагон отказался комментировать инцидент с эсминцем в Японском море - РИА Новости, 15.10.2021

Пентагон отказался комментировать инцидент с эсминцем в Японском море

Американское военное ведомство отказалось комментировать инцидент с эсминцем Chafee, который пытался нарушить российскую госграницу в Японском море. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:31

2021-10-15T17:31

2021-10-15T18:45

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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Американское военное ведомство отказалось комментировать инцидент с эсминцем Chafee, который пытался нарушить российскую госграницу в Японском море."С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США", - сообщили РИА Новости в Пентагоне на просьбу прокомментировать ситуацию.Эсминец Chafee предпринял попытку нарушить госграницу РФ в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение, сообщили ранее в Минобороны России.Позже Минобороны РФ опубликовало видео, на котором большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" вынуждает американский эсминец уйти в нейтральные воды.На видео показан американский эсминец, идущий параллельным курсом с "Трибуцем" на дистанции всего пары сотен метров. На корме эсминца - палубный вертолет Seahawk с заведенным двигателем. В конце видеоролика Chafee берет лево на борт и начинает удаляться от российского корабля.

https://ria.ru/20211015/esminets-1754769111.html

https://ria.ru/20211015/esminets-1754776902.html

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в мире, министерство обороны сша, японское море, военно-морские силы сша, россия