https://ria.ru/20211015/esminets-1754776902.html

Российские моряки показали американскому эсминцу его место. Видео

Опубликовано видео операции по вытеснению эсминца США из российских вод - РИА Новости, 15.10.2021

Российские моряки показали американскому эсминцу его место. Видео

Министерство обороны опубликовало видео операции по вытеснению американского эсминца Chafee в нейтральные водынедалеко от Владивостока. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:07

2021-10-15T17:07

2021-10-15T17:07

безопасность

владивосток

японское море

россия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео операции по вытеснению американского эсминца Chafee в нейтральные водынедалеко от Владивостока.На кадрах показано, как корабль поворачивает в сторону открытого моря.Инцидент произошел сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря.При приближении эсминца российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал от него изменить курс, поскольку этот район был закрыт для судоходства из-за стрельб в рамках российско-китайских учений. Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут изменить маршрут."Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.

https://ria.ru/20210701/zakharova-1739456839.html

владивосток

японское море

россия

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Видео операции по вытеснению американского эсминца из российских вод Минобороны публикует видео операции по вытеснению американского эсминца из российского моря 2021-10-15T17:07 true PT1M11S

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безопасность, владивосток, японское море, россия