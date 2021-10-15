https://ria.ru/20211015/esminets-1754776902.html
Российские моряки показали американскому эсминцу его место. Видео
Опубликовано видео операции по вытеснению эсминца США из российских вод - РИА Новости, 15.10.2021
Российские моряки показали американскому эсминцу его место. Видео
Министерство обороны опубликовало видео операции по вытеснению американского эсминца Chafee в нейтральные водынедалеко от Владивостока. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:07
2021-10-15T17:07
2021-10-15T17:07
безопасность
владивосток
японское море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754774841_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c09ff1b61853ea8a4556d1c2f337a211.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео операции по вытеснению американского эсминца Chafee в нейтральные водынедалеко от Владивостока.На кадрах показано, как корабль поворачивает в сторону открытого моря.Инцидент произошел сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря.При приближении эсминца российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал от него изменить курс, поскольку этот район был закрыт для судоходства из-за стрельб в рамках российско-китайских учений. Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут изменить маршрут."Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.
https://ria.ru/20210701/zakharova-1739456839.html
владивосток
японское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754774841_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5bcdfcbbf447aa7022c611839f708f9a.jpg
Видео операции по вытеснению американского эсминца из российских вод
Минобороны публикует видео операции по вытеснению американского эсминца из российского моря
2021-10-15T17:07
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владивосток, японское море, россия
Опубликовано видео операции по вытеснению эсминца США из российских вод
Появилось видео операции по вытеснению американского эсминца Chafee из российских вод