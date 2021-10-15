Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/esminets-1754776902.html
Российские моряки показали американскому эсминцу его место. Видео
Опубликовано видео операции по вытеснению эсминца США из российских вод - РИА Новости, 15.10.2021
Российские моряки показали американскому эсминцу его место. Видео
Министерство обороны опубликовало видео операции по вытеснению американского эсминца Chafee в нейтральные водынедалеко от Владивостока. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:07
2021-10-15T17:07
безопасность
владивосток
японское море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754774841_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c09ff1b61853ea8a4556d1c2f337a211.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео операции по вытеснению американского эсминца Chafee в нейтральные водынедалеко от Владивостока.На кадрах показано, как корабль поворачивает в сторону открытого моря.Инцидент произошел сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря.При приближении эсминца российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал от него изменить курс, поскольку этот район был закрыт для судоходства из-за стрельб в рамках российско-китайских учений. Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут изменить маршрут."Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.
https://ria.ru/20210701/zakharova-1739456839.html
владивосток
японское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Видео операции по вытеснению американского эсминца из российских вод
Минобороны публикует видео операции по вытеснению американского эсминца из российского моря
2021-10-15T17:07
true
PT1M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754774841_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5bcdfcbbf447aa7022c611839f708f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, владивосток, японское море, россия
17:07 15.10.2021
 
Опубликовано видео операции по вытеснению эсминца США из российских вод

Появилось видео операции по вытеснению американского эсминца Chafee из российских вод

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео операции по вытеснению американского эсминца Chafee в нейтральные водынедалеко от Владивостока.
На кадрах показано, как корабль поворачивает в сторону открытого моря.
Инцидент произошел сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря.
При приближении эсминца российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал от него изменить курс, поскольку этот район был закрыт для судоходства из-за стрельб в рамках российско-китайских учений. Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут изменить маршрут.
"Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 17:35
Захарова назвала учения НАТО у российских границ "игрой мускулами"
 
БезопасностьВладивостокЯпонское мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
00:33ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море
Лента новостейМолния