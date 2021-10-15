https://ria.ru/20211015/esminets-1754769111.html
Американский эсминец попытался нарушить российскую границу
Американский эсминец попытался нарушить российскую границу - РИА Новости, 15.10.2021
Американский эсминец попытался нарушить российскую границу
Эсминец США предпринял попытку нарушить госграницу РФ в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение,... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:38
2021-10-15T16:38
2021-10-15T16:42
в мире
сша
военно-морские силы сша
японское море
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вмф рф
адмирал трибуц (корабль)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Эсминец США предпринял попытку нарушить госграницу РФ в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение, сообщили в Минобороны России.Сообщается, что 15 октября около 17.00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней находится в Японском море, приблизился к территориальным водам РФ и "предпринял попытку пересечения государственной границы"."Адмирал Трибуц", находившийся в данном районе, по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий. Добавляется, что американский корабль был также уведомлен, что находится в районе, закрытом для судоходства из-за "артиллерийских стрельб в рамках проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2021"."После полученного предостережения эсминец Chafee, вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого", - рассказали в МО РФ.Подчеркивается, что, действуя в рамках международных правил мореплавания, корабль "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод."Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров. Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года", - добавили в российском военном ведомстве.Отмечается, что БПК "Адмирал Трибуц" продолжает выполнение задач в акватории Японского моря.
https://ria.ru/20211005/oruzhie-1753216117.html
https://ria.ru/20210826/fregat-1747281056.html
https://ria.ru/20210724/korabli-1742574032.html
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в мире, сша, военно-морские силы сша, японское море, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вмф рф, адмирал трибуц (корабль)
16:38 15.10.2021 (обновлено: 16:42 15.10.2021)
Американский эсминец попытался нарушить российскую границу
Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Эсминец США
предпринял попытку нарушить госграницу РФ в Японском море
, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение, сообщили в Минобороны России
.
Сообщается, что 15 октября около 17.00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США
, который уже несколько дней находится в Японском море, приблизился к территориальным водам РФ и "предпринял попытку пересечения государственной границы".
"Адмирал Трибуц", находившийся в данном районе, по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий. Добавляется, что американский корабль был также уведомлен, что находится в районе, закрытом для судоходства из-за "артиллерийских стрельб в рамках проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2021".
"После полученного предостережения эсминец Chafee, вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого", - рассказали в МО РФ.
Подчеркивается, что, действуя в рамках международных правил мореплавания, корабль "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.
"Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров. Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года", - добавили в российском военном ведомстве.
Отмечается, что БПК "Адмирал Трибуц" продолжает выполнение задач в акватории Японского моря.