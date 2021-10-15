https://ria.ru/20211015/eparkhiya-1754714937.html
РПЦ основала на территории Армении епархию
РПЦ основала на территории Армении епархию - РИА Новости, 15.10.2021
РПЦ основала на территории Армении епархию
Синод Русской православной церкви постановил образовать епархию в пределах Республики Армения. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:29
2021-10-15T12:29
2021-10-15T12:33
религия
армения
ереван
москва
русская православная церковь
владимир легойда
гарегин ii
армянская апостольская церковь
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Синод Русской православной церкви постановил образовать епархию в пределах Республики Армения."Образовать в пределах Республики Армения Ереванско-Армянскую епархию Русской православной церкви. Епархиальному архиерею Ереванско-Армянской епархии иметь титул "Ереванский и Армянский" с кафедрой в городе Ереване. Преосвященным Ереванским и Армянским быть архиепископу Клинскому Леониду с сохранением за ним должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей", - говорится в решении синода, опубликованном в пятницу на сайте РПЦ.Подавляющее большинство жителей Армении причисляют к себя Армянской Апостольской церкви (ААЦ), которая относится к числу древневосточных. Ее учение, традиции и обряды отличаются от РПЦ. Тем не менее, в стране действует восемь приходов Русской церкви, в связи с чем в 2016 году было образовано патриаршее благочиние (церковный административный округ). Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда подчеркнул, что решение об образовании кафедры "в духе братского диалога" обсуждалось с верховным патриархом и католикосом всех армян Гарегином II (глава Армянской апостольской церкви, каноническая территория которой распространяется на Армению).
https://ria.ru/20211013/vstrecha-1754349844.html
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армения, ереван, москва, русская православная церковь, владимир легойда, гарегин ii, армянская апостольская церковь, московский патриархат
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Синод Русской православной церкви постановил образовать епархию в пределах Республики Армения.
"Образовать в пределах Республики Армения Ереванско-Армянскую епархию Русской православной церкви. Епархиальному архиерею Ереванско-Армянской епархии иметь титул "Ереванский и Армянский" с кафедрой в городе Ереване. Преосвященным Ереванским и Армянским быть архиепископу Клинскому Леониду с сохранением за ним должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей", - говорится в решении синода, опубликованном в пятницу на сайте РПЦ.
Подавляющее большинство жителей Армении причисляют к себя Армянской Апостольской церкви (ААЦ), которая относится к числу древневосточных. Ее учение, традиции и обряды отличаются от РПЦ. Тем не менее, в стране действует восемь приходов Русской церкви, в связи с чем в 2016 году было образовано патриаршее благочиние (церковный административный округ).
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда подчеркнул, что решение об образовании кафедры "в духе братского диалога" обсуждалось с верховным патриархом и католикосом всех армян Гарегином II (глава Армянской апостольской церкви, каноническая территория которой распространяется на Армению).