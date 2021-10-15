https://ria.ru/20211015/eparkhiya-1754714937.html

РПЦ основала на территории Армении епархию

РПЦ основала на территории Армении епархию - РИА Новости, 15.10.2021

РПЦ основала на территории Армении епархию

Синод Русской православной церкви постановил образовать епархию в пределах Республики Армения. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:29

2021-10-15T12:29

2021-10-15T12:33

религия

армения

ереван

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владимир легойда

гарегин ii

армянская апостольская церковь

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Синод Русской православной церкви постановил образовать епархию в пределах Республики Армения."Образовать в пределах Республики Армения Ереванско-Армянскую епархию Русской православной церкви. Епархиальному архиерею Ереванско-Армянской епархии иметь титул "Ереванский и Армянский" с кафедрой в городе Ереване. Преосвященным Ереванским и Армянским быть архиепископу Клинскому Леониду с сохранением за ним должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей", - говорится в решении синода, опубликованном в пятницу на сайте РПЦ.Подавляющее большинство жителей Армении причисляют к себя Армянской Апостольской церкви (ААЦ), которая относится к числу древневосточных. Ее учение, традиции и обряды отличаются от РПЦ. Тем не менее, в стране действует восемь приходов Русской церкви, в связи с чем в 2016 году было образовано патриаршее благочиние (церковный административный округ). Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда подчеркнул, что решение об образовании кафедры "в духе братского диалога" обсуждалось с верховным патриархом и католикосом всех армян Гарегином II (глава Армянской апостольской церкви, каноническая территория которой распространяется на Армению).

https://ria.ru/20211013/vstrecha-1754349844.html

https://ria.ru/20211012/karabakh-1754251918.html

армения

ереван

москва

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