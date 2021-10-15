19:25 15.10.2021 (обновлено: 19:41 15.10.2021)
В российскую водородную энергетику вложат более девяти миллиардов рублей
На развитие водородной энергетики в России направят более девяти млрд рублей за три года
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд, посвященный водородной энергетике, на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия в ближайшие три года направит более 9 миллиардов рублей на развитие водородной энергетики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
В пятницу в ходе стратегической сессии по развитию в РФ водородной энергетики Мишустин напомнил, что несколько дней назад "Газпром" и кабмин РФ заключили соглашение о развитии водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. Кроме того, кабмин РФ утвердил концепцию развития водородной энергетики.
"Конечно, развитие этой отрасли потребует привлечения дополнительных ресурсов - и финансовых, и интеллектуальных. У нашей страны есть серьезная научная база, расширение которой позволит проводить фундаментальные и прикладные исследования для разработки технологий для получения чистого и доступного водорода", - сказал премьер.
"На это направление в рамках одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития… предусмотрено более 9 миллиардов рублей. Эти средства в ближайшие 3 года будут направлены на разработку отечественных конкурентоспособных технологий производства, транспортировки и хранения водорода, создание полигонов по апробации технологий для водородной энергетики, в том числе в Арктической зоне", - добавил он.
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