https://ria.ru/20211015/energetika-1754806273.html

В российскую водородную энергетику вложат более девяти миллиардов рублей

В российскую водородную энергетику вложат более девяти миллиардов рублей - РИА Новости, 15.10.2021

В российскую водородную энергетику вложат более девяти миллиардов рублей

Россия в ближайшие три года направит более 9 миллиардов рублей на развитие водородной энергетики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T19:25

2021-10-15T19:25

2021-10-15T19:41

экономика

технологии

энергетика

наука

газпром

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия в ближайшие три года направит более 9 миллиардов рублей на развитие водородной энергетики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.В пятницу в ходе стратегической сессии по развитию в РФ водородной энергетики Мишустин напомнил, что несколько дней назад "Газпром" и кабмин РФ заключили соглашение о развитии водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. Кроме того, кабмин РФ утвердил концепцию развития водородной энергетики."На это направление в рамках одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития… предусмотрено более 9 миллиардов рублей. Эти средства в ближайшие 3 года будут направлены на разработку отечественных конкурентоспособных технологий производства, транспортировки и хранения водорода, создание полигонов по апробации технологий для водородной энергетики, в том числе в Арктической зоне", - добавил он.

https://ria.ru/20211014/yufu-1754422234.html

россия

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экономика, технологии, энергетика, наука, газпром, михаил мишустин, россия