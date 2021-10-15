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https://ria.ru/20211015/elektromobil-1754693301.html
Новак рассказал, почему не ездит на электромобиле
Новак рассказал, почему не ездит на электромобиле - РИА Новости, 15.10.2021
Новак рассказал, почему не ездит на электромобиле
Вице-премьер России Александр Новак выразил надежду, что в ближайшее время пересядет на электромобиль. Об этом он сказал во время "Диалога на равных" в рамках... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:55
2021-10-15T11:09
правительство рф
александр новак
авто
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак выразил надежду, что в ближайшее время пересядет на электромобиль. Об этом он сказал во время "Диалога на равных" в рамках форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН)."Конечно, это будущее. Развитие неизбежно, люди хотят ездить на экологически чистых автомобилях, поэтому… важно создавать соответствующую инфраструктуру", - добавил Новак.Он подчеркнул, что сегодня большинство мировых компаний выпускают электромобили - как легковые, так и грузовые. Электробусы есть и в Москве, они выпускаются в России, отметил Новак.Правительство в рамках разработки стратегии социально-экономического развития и социально-экономических инициатив приняло программу по производству электротранспорта и развитию зарядной инфраструктуры, добавил он.Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал о разработке электрической и водородной версии Aurus. Серийные образцы таких автомобилей планируется создать к 2024 году.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).РЭН проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210927/deripaska-1752027206.html
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правительство рф, александр новак, авто, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
10:55 15.10.2021 (обновлено: 11:09 15.10.2021)
 
Новак рассказал, почему не ездит на электромобиле

Вице-премьер Новак надеется, что министры скоро смогут ездить на электромобилях

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак выразил надежду, что в ближайшее время пересядет на электромобиль. Об этом он сказал во время "Диалога на равных" в рамках форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
"Я с удовольствием бы тоже пересел на электромобиль, но в данном случае я как член правительства пользуюсь теми автомобилями, которые предоставляет нам управление делами президента, то есть автопарк, который есть. Но идея хорошая, я надеюсь, что, может быть, в ближайшее время нас пересадят на электромобили", - отметил он.
"Конечно, это будущее. Развитие неизбежно, люди хотят ездить на экологически чистых автомобилях, поэтому… важно создавать соответствующую инфраструктуру", - добавил Новак.
Он подчеркнул, что сегодня большинство мировых компаний выпускают электромобили - как легковые, так и грузовые. Электробусы есть и в Москве, они выпускаются в России, отметил Новак.
Правительство в рамках разработки стратегии социально-экономического развития и социально-экономических инициатив приняло программу по производству электротранспорта и развитию зарядной инфраструктуры, добавил он.
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Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
РЭН проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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