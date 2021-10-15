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В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ - РИА Новости, 15.10.2021
В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
Таджикистан рассчитывает, что идея о создании единого в странах СНГ списка экстремистских организаций будет реализована, заявил президент республики Эмомали... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:52
2021-10-15T13:08
снг
в мире
таджикистан
эмомали рахмон
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Таджикистан рассчитывает, что идея о создании единого в странах СНГ списка экстремистских организаций будет реализована, заявил президент республики Эмомали Рахмон в ходе заседания совета глав государств Содружества, которое проходит онлайн."Рассчитываем, что предложенная Таджикистаном в прошлом году идея о создании единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории государств-участников, будет совместно реализована", - сказал Рахмон.
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снг, в мире, таджикистан, эмомали рахмон
12:52 15.10.2021 (обновлено: 13:08 15.10.2021)
 
В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ

Рахмон выразил надежду на создание единого для СНГ списка экстремистских организаций

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Таджикистан рассчитывает, что идея о создании единого в странах СНГ списка экстремистских организаций будет реализована, заявил президент республики Эмомали Рахмон в ходе заседания совета глав государств Содружества, которое проходит онлайн.
"Рассчитываем, что предложенная Таджикистаном в прошлом году идея о создании единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории государств-участников, будет совместно реализована", - сказал Рахмон.
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Таджикистан Игорь Семeнович Лякин-Фролов - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 22:19
Россия окажет любую помощь Таджикистану, если туда придут экстремисты
 
СНГВ миреТаджикистанЭмомали Рахмон
 
 
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