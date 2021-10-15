https://ria.ru/20211015/ekstremizm-1754720750.html
В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ - РИА Новости, 15.10.2021
В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
Таджикистан рассчитывает, что идея о создании единого в странах СНГ списка экстремистских организаций будет реализована, заявил президент республики Эмомали... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:52
2021-10-15T12:52
2021-10-15T13:08
снг
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таджикистан
эмомали рахмон
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Таджикистан рассчитывает, что идея о создании единого в странах СНГ списка экстремистских организаций будет реализована, заявил президент республики Эмомали Рахмон в ходе заседания совета глав государств Содружества, которое проходит онлайн."Рассчитываем, что предложенная Таджикистаном в прошлом году идея о создании единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории государств-участников, будет совместно реализована", - сказал Рахмон.
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снг, в мире, таджикистан, эмомали рахмон
12:52 15.10.2021 (обновлено: 13:08 15.10.2021)
В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
Рахмон выразил надежду на создание единого для СНГ списка экстремистских организаций