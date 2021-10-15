https://ria.ru/20211015/ekstremizm-1754720750.html

В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ

В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ - РИА Новости, 15.10.2021

В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ

Таджикистан рассчитывает, что идея о создании единого в странах СНГ списка экстремистских организаций будет реализована, заявил президент республики Эмомали... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:52

2021-10-15T12:52

2021-10-15T13:08

снг

в мире

таджикистан

эмомали рахмон

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Таджикистан рассчитывает, что идея о создании единого в странах СНГ списка экстремистских организаций будет реализована, заявил президент республики Эмомали Рахмон в ходе заседания совета глав государств Содружества, которое проходит онлайн."Рассчитываем, что предложенная Таджикистаном в прошлом году идея о создании единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории государств-участников, будет совместно реализована", - сказал Рахмон.

https://ria.ru/20210719/tadzhikistan-1741947737.html

таджикистан

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снг, в мире, таджикистан, эмомали рахмон